Voa Brasil: Benefício inédito destinado a aposentados e estudantes é divulgado

Com o foco voltado para aposentados do INSS que recebem até dois salários mínimos e estudantes do Prouni, o programa Voa Brasil anuncia a promessa de encurtar distâncias ao buscar reduzir o preço das passagens de avião.

Essa iniciativa do governo federal visa tornar as viagens aéreas mais acessíveis, beneficiando diretamente aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos.

Voa Brasil e o preço elevado das passagens aéreas

Desde que reassumiu a presidência, Lula demonstrou disposição em abordar a questão dos preços elevados das passagens aéreas, uma preocupação expressa por milhares de brasileiros ao longo do tempo. Embora ainda não tenham implementado nenhuma medida efetiva até o momento, eles têm planos em andamento.

O programa Voa Brasil contará com a participação das três principais companhias aéreas do país, Gol, Azul e Latam, que juntas representam mais de 90% dos voos domésticos no Brasil, após negociações realizadas pelo ministro responsável.

Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a tarifa média em setembro de 2023 atingiu R$ 747,66, comparada a R$ 650,78 em agosto do ano anterior.

Programa vai beneficiar estudantes e aposentados

Alguns aspectos do programa Voa Brasil que beneficia aposentados e estudantes incluem sua implementação em fases para melhor preparo dos aeroportos, a oferta estimada de 1,5 milhão de passagens mais acessíveis mensalmente após a implementação, a definição de um teto salarial para funcionários públicos e a possibilidade de inclusão de voos internacionais no programa. Além disso, há a perspectiva de lançamento de um aplicativo para que as pessoas elegíveis possam se cadastrar e participar do programa.

Voa Brasil será lançado em fevereiro



Nos próximos dias, o programa Voa Brasil será lançado, visando oferecer passagens aéreas ao preço de R$ 200 por trecho no país. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou que a medida entrará em vigor no início de fevereiro. Logo agora com regras mais claras sobre o público-alvo e o funcionamento da iniciativa.

Em uma coletiva de imprensa após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro explicou quem terá direito, inicialmente, a essas passagens mais acessíveis. A expectativa é beneficiar aproximadamente 20,6 milhões de brasileiros.

Público-alvo

No início, o Voa Brasil terá como público-alvo aposentados pelo INSS que recebem até dois salários mínimos mensais (até R$ 2.824). Além dos bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni). O ministro Costa Filho mencionou em coletiva que espera o anúncio do programa pelo presidente no final de janeiro ou no início de fevereiro.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o número de passagens disponíveis. Além disso como será o processo de cadastro e a compra de bilhetes mais baratos no Voa Brasil. Tanto quanto que está previsto para entrar em funcionamento no início de fevereiro.

O ministro enfatizou a expectativa de que entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas que nunca viajaram de avião ou não o fizeram nos últimos 12 meses possam adquirir passagens aéreas pelo programa. Ele destacou que essa é a primeira etapa do programa, com a possibilidade de ampliação para outros públicos no futuro, dependendo do sucesso da iniciativa.

Costa Filho também ressaltou que o Governo Federal não pode intervir nos preços das passagens aéreas, que atingiram recordes em 2023. O preço médio no Brasil por trecho em setembro desse ano foi de R$ 747,66. O ministro mencionou que o Voa Brasil busca combater preços abusivos. Portanto a redução no custo do querosene de aviação é uma das estratégias para alcançar esse objetivo. Um site exclusivo para a compra de passagens lançará o programa. No entanto, ainda não definiram o tempo de duração e a expansão para outros públicos.