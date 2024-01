Voa Brasil tem data marcada para iniciar e gera expectativas entre aposentados e estudantes

O governo federal, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estabeleceu a data de início para o programa Voa Brasil, marcando o primeiro projeto do governo com o objetivo de reduzir os custos das passagens aéreas no país.

A iniciativa visa beneficiar aposentados e estudantes de baixa renda, oferecendo voos nacionais por R$ 200.

O que significa o Voa Brasil?

Administrado pelo Ministério dos Portos e Aeroportos, o Voa Brasil é um programa que foi proposto no ano passado, com o intuito de possibilitar o acesso ao transporte aéreo para aqueles que têm pouca ou nenhuma experiência de viagem de avião.

A data de lançamento do Voa Brasil, conforme anunciado pelo ministro Silvio Costa Filho, titular do Ministério de Portos e Aeroportos, está agendada para 5 de fevereiro de 2024, com a cerimônia de lançamento programada para ocorrer no Palácio do Planalto.

Quanto ao funcionamento do Voa Brasil, o programa atuará em parceria com companhias aéreas nacionais, como Gol, Latam e Azul, visando reduzir os custos das passagens em trajetos dentro do país.

Os principais aspectos divulgados até o momento incluem:

– Benefícios para idosos aposentados pelo INSS e estudantes do ProUni;

– Limite de duas passagens aéreas por ano para cada beneficiado, ao custo de R$ 200 cada;

– Possibilidade de parcelamento em até 12 vezes através da Caixa ou Banco do Brasil;

– Aquisição das passagens por meio de um portal específico, com o lançamento de um aplicativo dedicado previsto.

Lançamento do Voa Brasil



Você também pode gostar:

O ministro Silvio Costa Filho, titular do Ministério de Portos e Aeroportos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que o programa Voa Brasil, do governo federal, será lançado em 5 de fevereiro. Nesta primeira fase, o programa visa beneficiar aposentados e pensionistas do INSS, oferecendo passagens aéreas por R$ 200.

O objetivo inicial do programa, segundo o ministro, é proporcionar a venda de passagens aéreas mais acessíveis, incentivando o turismo e o desenvolvimento regional como meio de promover inclusão social.

O Voa Brasil será direcionado a aposentados e pensionistas com renda de até R$ 6,8 mil. Os interessados poderão comprar até duas passagens por ano, com direito a um acompanhante em cada trecho, acessando o site ou aplicativo dedicado ao programa.

Valor das passagens no Voa Brasil

Quem não tenha voado nos últimos 12 meses, após o lançamento do programa, poderá ter direito a até quatro passagens. Espera-se que o ministério ofereça pelo menos 50 mil passagens mensalmente a R$ 200 por trecho, podendo alcançar 1,5 milhão mensais, conforme cálculos anteriores divulgados pelo ministério.

Um casal poderia parcelar o valor total das passagens, ida e volta, de R$ 800, em até 12 vezes junto aos bancos Caixa e Banco do Brasil, por exemplo.

É importante ressaltar que a hospedagem não está incluída no programa, que se concentra exclusivamente na oferta de bilhetes de viagem. No entanto, espera-se que hotéis e pousadas também ofereçam descontos nos períodos de baixa temporada para receber os turistas beneficiados.

O planejamento inicial estabelece que os períodos disponíveis para viagem serão de fevereiro a junho e de agosto a novembro. Isso corresponde aos momentos de maior ociosidade nos voos domésticos, atingindo 21%.

Há também planos para a criação de um sistema de cashback. No qual as concessionárias devolveriam parte da taxa de embarque para que as pessoas possam consumir no aeroporto ou no transporte até o aeroporto.

Fundo para as companhias aéreas

Além disso, nos próximos dias, o governo anunciará a criação de um fundo de até R$ 6 bilhões para socorrer as companhias aéreas. Tanto quanto em parceria com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O fundo visa oferecer crédito às empresas para capitalização, possibilitando investimentos em manutenção, refinanciamento de dívidas e aquisição de novas aeronaves. Eles planejam apresentar a proposta em dez dias.

Discussões sobre a redução do preço do querosene de aviação também estão em andamento, visando fortalecer a aviação brasileira.