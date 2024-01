Você conhece a Carteira do Idoso? Saiba como SOLICITAR e aproveite os seus benefícios!

A terceira idade é uma fase da vida que merece ser vivida com dignidade e respeito. Pensando nisso, o governo brasileiro criou o Cartão do Idoso, um documento que oferece uma série de vantagens e benefícios para pessoas com mais de 60 anos. Neste artigo, vamos explorar como solicitar e aproveitar os benefícios do Cartão do Idoso. Vamos lá?

O que é o Cartão do Idoso?

O Cartão do Idoso é um documento emitido pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH) destinado a cidadãos brasileiros com mais de 60 anos de idade. Ele tem como objetivo garantir a autonomia e o bem-estar dos idosos, proporcionando acesso a uma série de benefícios sociais. Dentre as vantagens oferecidas pelo Cartão do Idoso, destacam-se:

Vagas preferenciais de estacionamento; Passagens interestaduais de ônibus gratuitas; Meia-entrada em apresentações culturais; Atendimento prioritário em estabelecimentos nacionais.

Essas são apenas algumas das vantagens que o Cartão do Idoso oferece. A seguir, vamos explorar como funciona a solicitação e emissão desse documento.

Como solicitar o Cartão do Idoso?

A solicitação do Cartão do Idoso pode ser feita de duas formas: online, pelo site do Gov.br, ou presencialmente, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Vamos entender como funciona cada uma dessas opções.

Solicitação online

Para solicitar o Cartão do Idoso de forma online, siga os seguintes passos:



Acesse o site do Gov.br; Clique na opção “iniciar”; Selecione a opção “emitir carteira”; Preencha os dados solicitados, como nome completo, data de nascimento, número do documento de identificação (RG, CNH ou passaporte), comprovante de residência e certidão de nascimento ou casamento; Após preencher todos os campos, a carteira estará disponível para impressão.

É importante ressaltar que a emissão do Cartão do Idoso online é um processo rápido e prático, que permite ao idoso obter o documento sem sair de casa. No entanto, caso prefira realizar a solicitação presencialmente, siga as orientações a seguir.

Solicitação presencial

Caso prefira solicitar o Cartão do Idoso presencialmente, você deve comparecer ao CRAS mais próximo de sua residência. Para fazer a solicitação, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Documento de identidade com foto;

CPF;

Número do NIS (Número de Inscrição Social).

Caso você ainda não tenha o Cadastro Único (CadÚnico), aproveite a oportunidade para realizar o cadastro e emitir sua carteirinha de pessoa idosa. Vale ressaltar que a carteira feita pelo CRAS pode demorar até 45 dias para ficar pronta. Caso seja necessário, o CRAS pode emitir uma declaração provisória para o beneficiário.

Informações presentes no Cartão do Idoso

O Cartão do Idoso contém diversas informações importantes para a identificação do beneficiário. Entre elas, destacam-se:

Nome completo;

Data de nascimento;

Número do documento de identificação;

Número do CPF;

Número do NIS;

Data de expedição e validade;

QR Code com código alfanumérico.

Essas informações são essenciais para garantir a correta identificação do beneficiário e o acesso aos benefícios oferecidos pelo Cartão do Idoso.

Quem pode solicitar o Cartão do Idoso?

Todas as pessoas com mais de 60 anos, que não possuam comprovação de renda e recebam até dois salários mínimos, podem solicitar o Cartão do Idoso. Para fazer a solicitação, é necessário estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. Caso ainda não tenha o cadastro, é possível realizá-lo entrando em contato com o CRAS mais próximo.

Validade do Cartão do Idoso

O Cartão do Idoso possui validade de dois anos, como indicado no próprio documento. É importante ficar atento à data de vencimento e solicitar uma nova carteirinha antes do prazo expirar, para não ficar sem acesso aos benefícios.

Garanta seus Direitos e Aproveite Todos os Benefícios

O Cartão do Idoso é uma ferramenta importante para garantir a dignidade e o bem-estar dos idosos. Por meio desse documento, é possível usufruir de vantagens como vagas preferenciais de estacionamento, passagens interestaduais de ônibus gratuitas, meia-entrada em apresentações culturais e atendimento prioritário em estabelecimentos nacionais. Para solicitar o Cartão do Idoso, é possível optar pela emissão online, pelo site do Gov.br, ou pela solicitação presencial, no CRAS. Garanta seus direitos e aproveite todos os benefícios oferecidos pelo Cartão do Idoso!