Você sabe como se inscrever no concurso CNU? Veja como criar a conta GOV

Concurso CNU oferta quase 7 mil vagas

Com grandes chances, o concurso CNU chegou para ofertar quase 7 mil vagas para nível médio e superior. Contudo, muitas pessoas têm dúvidas sobre como realizar o processo de inscrição.

Veja a seguir todas as dicas.

Concurso Público Nacional Unificado

Com as inscrições abertas até o dia 9 de fevereiro, o Concurso Público Nacional Unificado representa uma oportunidade ímpar para aqueles que buscam ingressar no serviço público.

No entanto, um requisito indispensável para participar desse certame é possuir uma conta Gov.br, classificada em diferentes níveis: ouro, prata ou bronze. Para orientar os candidatos nesse processo, apresentamos um guia passo a passo.

Passo 1: Acesse o Aplicativo ou o Portal Gov.br

O ponto de partida da inscrição do concurso CNU consiste em baixar o aplicativo Gov.br nas lojas oficiais, como a App Store ou Google Play. Alternativamente, os candidatos podem optar por acessar diretamente o portal gov.br.

Passo 2: Inicie o Processo de Criação



No aplicativo, clique na opção “Entrar com gov.br”; se estiver no site, selecione “Criar conta gov.br”.

Passo 3: Informe seu CPF e Siga as Instruções

Ao entrar no sistema, informe seu CPF e siga as instruções fornecidas para completar os dados necessários.

Passo 4: Aceite os Termos de Adesão

É crucial ler atentamente os termos de adesão e, se concordar, prossiga clicando em “continuar”.

Passo 5: Validação por Reconhecimento Facial

Caso solicitado, realize a validação por reconhecimento facial, seguindo as instruções para assegurar a autenticidade do processo.

Passo 6: Determinação do Nível da Conta

O status da conta varia de acordo com a presença de foto no TSE ou na nova carteira de identidade nacional, conferindo o nível ouro. Cadastros apenas na CNH garantem o nível prata.

Passo 7: Validação por Meio do Banco (Nível Prata)

Para quem optar pela validação bancária, selecione a instituição onde possui conta, forneça os dados necessários e siga as orientações para obter o nível prata.

Passo 8: Nível Bronze em Caso de Dificuldades

Se os níveis ouro ou prata não forem obtidos, clique em “tentar de outra forma”. Responda a um breve questionário e siga as instruções para criar uma conta no nível bronze.

Com a conta Gov.br devidamente criada, o candidato estará habilitado a dar continuidade à sua inscrição no Concurso Nacional Unificado. Assegure-se de realizar todo o procedimento dentro do prazo estipulado, até 9 de fevereiro.

Vagas concurso CNU

O concurso CNU em questão apresenta uma distribuição estratégica de vagas, contemplando uma variedade de setores e especialidades. Abaixo, destacamos a divisão das vagas por bloco, oferecendo uma visão abrangente das oportunidades disponíveis:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727 vagas): Este bloco atrai profissionais das áreas de infraestrutura, ciências exatas e engenharias, oferecendo uma gama de oportunidades para especialistas nesses campos cruciais.

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação (597 vagas): Voltado para especialistas em tecnologia da informação, ciência de dados e áreas correlatas, este bloco reflete a crescente demanda por profissionais nesse setor em constante evolução.

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas (530 vagas): Profissionais voltados para as áreas ambientais, agrícolas e biológicas encontrarão oportunidades significativas neste bloco, alinhado ao crescente foco em sustentabilidade.

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor (971 vagas): Este bloco abrange vagas relacionadas ao bem-estar e à saúde dos servidores, além de oportunidades no campo do trabalho. Uma oferta robusta de posições reflete a importância dessas áreas.

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016 vagas): Oferecendo uma gama diversificada de vagas, este bloco abrange setores vitais como educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, refletindo o compromisso com o bem-estar da sociedade. Confira mais blocos do concurso CNU .

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação (359 vagas): Profissionais interessados em economia, regulação e setores econômicos específicos encontrarão oportunidades neste bloco, crucial para o funcionamento eficiente de diversas indústrias.

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública (1.748 vagas): Este bloco abriga um número significativo de vagas relacionadas à gestão governamental e administração pública, destacando a importância dessas funções para o bom funcionamento do aparato estatal.

Bloco 8 – Nível Intermediário (692 vagas): Para aqueles que possuem habilidades em nível intermediário, este bloco oferece uma gama de oportunidades, abrangendo diferentes áreas e proporcionando um caminho acessível para ingresso no serviço público.

Como se inscrever

Os interessados no concurso CNU poderão se inscrever até às 23h59 do dia 9 de fevereiro, na página oficial do Concurso Público Nacional Unificado.

Para se cadastrar, é necessário possuir conta do GOV.BR em qualquer nível (ouro, prata e bronze). Vale lembrar que depois desse procedimento o candidato será direcionado para o portal da banca Cesgranrio.