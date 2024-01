EUum movimento estratégico, o Notas de búfalo anunciou a colocação no banco de seu lado defensivo estrela Por Miller para o jogo crítico da semana 17 contra o Patriotas da Nova Inglaterra. Apesar de Moleiro estando livre de qualquer preocupação com lesões, a equipe optou por deixá-lo de fora naquele que foi um jogo crucial para a temporada.

O Contas garantiu a vitória por pouco com uma vitória por 27-21 sobre o Patriotas, melhorando seu recorde para 10-6. Este triunfo prepara o terreno para um encontro decisivo na Semana 18 com o Golfinhos de Miami, um jogo que determinará o campeão da AFC East.

Por Millerem comunicado divulgado por Ryan O’Halloran do The Buffalo News, expressou seu apoio ao Contas‘decisão. Refletindo sobre seu desempenho nesta temporada, Miller reconheceu sua própria avaliação crítica de seu jogo. “Sou o meu maior crítico e, do meu ponto de vista, não estava a jogar de acordo com os padrões”, disse ele, indicando um reconhecimento pessoal do seu desempenho abaixo da média.

Esta foi uma temporada decepcionante para Von

Palestras de Brandon Beane sobre o nível de decepção com a situação de Von Miller

Esta temporada foi notavelmente diferente para Moleiro. Em 11 jogos, ele não conseguiu registrar um único sack, um forte contraste com seu desempenho no ano passado. Antes de sofrer uma ruptura do LCA no final da temporada Moleiro acumulou oito sacks e um fumble forçado no mesmo número de jogos. Sua nota atual no Pro Football Focus é de 44,4, uma queda significativa em relação aos 85,8 do ano passado.

Apesar de Moleiroas lutas, o Contas tem mantido uma defesa robusta, atualmente ocupando o quarto lugar na defesa goleadora com média de apenas 18,6 pontos permitidos por jogo. O pass rush da equipe tem sido eficaz, com contribuições significativas de jogadores como Leonardo FloydEd Oliver, Terrel Bernard e AJ Epenesa, todos postando números impressionantes de sacks.

Enquanto o Contas Antes da Semana 18, a decisão da equipe de colocar Miller no banco destaca o foco na estratégia e otimização de desempenho, indicando uma forte determinação em conquistar o título da AFC East.