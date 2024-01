Wander Franco enfrenta indignação na Justiça ao pagar fiança após ser acusado de exploração sexual de menor

TWander Franco, do ampa Bay Rays, foi libertado sob fiança por um juiz no República Dominicana onde enfrenta acusação de exploração sexual de menor, crime que foi denunciado pela vítima e filha de Martha Chevalier que também esteve em coação com o jogador de beisebol.

Wander Franco está em liberdade sob fiança após pagar US$ 34 mil

Segundo o Diario Libre, Wander Franco pagou fiança e terá que pagar US$ 34 mil e comparecer ao tribunal uma vez por mês, enquanto a mãe da vítima está em prisão domiciliar.

O tribunal avaliou a situação em que, segundo os meios de comunicação, Chevalier foi coagida a fazer com que a filha namorasse um homem mais velho e há capturas de tela de várias conversas que tiveram sobre o garoto de 15 anos com quem Franco estaria namorando.

“Minha menina, se minha equipe perceber isso pode me trazer problemas, é regra em todas as equipes não falar com menores e, mesmo assim, arrisquei e adorei”, Franco expressou enquanto outra conversa dizia ““Gostaria que você esquecesse tudo o que aprendeu para se elevar do meu jeito”

Parece que Franco poderá não jogar beisebol profissional por algum tempo.

Franco não joga na MLB desde agosto

Os problemas de Franco começaram em agosto, quando ele foi acusado de relacionamentos impróprios nas redes sociais.

Colocado na Lista Restrita da Liga Principal de Beisebol, ele continuou a ser pago pelo restante da temporada, apesar de não jogar desde 12 de agosto.

Os Rays, que assinaram com Franco uma extensão de 11 anos no valor de US$ 182 milhões em novembro de 2021, expressaram apoio às investigações da liga em agosto.

“Apoiamos quaisquer medidas tomadas pela liga para entender melhor a situação”, disseram os Rays em comunicado em agosto. “Por respeito a todas as partes envolvidas, não temos mais comentários neste momento..”