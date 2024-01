Warren Moon avisa Baltimore Ravens para não descansar na semana 18!

Warren Lua diz que se ele estivesse treinando os Ravens, ele não sentaria Lamar Jackson , Odell Beckham Jr. ou qualquer outro começo esta semana: andaimes TMZ Esportes ele acredita que as mudanças podem arruinar seriamente suas chances no Super Bowl.

Claro, com o nº. 1 seed na AFC já trancado, John Harbaugh revelado no início desta semana que Jackson e vários outros ficarão no banco contra os Steelers no sábado para se manterem saudáveis ​​​​para a pós-temporada.