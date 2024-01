Warriors desabam tarde sem Stephen Curry, caem para Giannis e Lillard’s Bucks

Giannis Antetokounmpo marcou 33 pontos e o Milwaukee Bucks usou um grande quarto período para conseguir uma vitória por 129-118 sobre o short-handed Guerreiros do Golden State no Sábado à noite.

Os Warriors (18-21) descansaram Stephen Curry na segunda noite de uma jornada consecutiva e ainda está sem Draymond Green. Treinador Steve Kerr disse que poderia retornar da suspensão na segunda-feira em Memphis ou na quarta-feira em Utah, quando os Warriors concluírem sua viagem de quatro jogos.

Damian Lillard contribuiu com 27 pontos e Khris Middleton somou 24, incluindo 13 no quarto período, e também fez 10 assistências. Milwaukee acertou 19 de 27 arremessos (70%) no período final e superou os Warriors por 46-37.

“Conseguimos parar e forçá-los a golpes mais difíceis”, Middleton disse. “Acho que fizemos um ótimo trabalho no quarto período, aumentando um pouco o ritmo e garantindo que conseguiríamos as melhores tacadas.”

Warriors entram em colapso total durante o jogo contra o Suns: Green e Curry atacam de raiva

Golden State, liderado por Jonathan Kuminga e o armador novato Brandin Podziemski deram ao Bucks tudo o que podiam antes de Milwaukee garantir a vitória nos minutos finais.

Vamos terminou com 28 pontos e Podziemski fez 23 pontos em 10 de 14 arremessos e somou 10 assistências. Klay Thompson fez 21 pontos.

Guarda novato do Bucks André Jackson Jr. postou seu primeiro duplo-duplo profissional com 10 pontos e 10 rebotes em 28 minutos enquanto fazia jogadas agitadas por toda a quadra.

“Estou assistindo muito mais filmes e os treinadores estão me enviando muito mais clipes”, disse Jackson. “Estou apenas procurando marcar mais naquele ponto mais enterrado, fazer com que a defesa seja mais honesta e abrir mais o jogo para os jogadores superestrelas que tenho no meu time.”

Um dos destaques do terceiro quarto foi o bloqueio de Jackson em Estado Dourado central Trayce Jackson-Davis, uma jogada que levou à cesta de 3 pontos de Lillard que deu ao Bucks uma vantagem de 75-72.

Middleton e Antetokounmpo começou a trabalhar no quarto lugar, quando Milwaukee (27-12) melhorou para 18-3 no Fiserv Forum nesta temporada.

Uma cesta de rebote por Brooke Lopez e um beco sem saída de Middleton para Antetokounmpo deu ao Bucks uma vantagem de 120-110 com 1:41 restantes e resolveu uma disputa de ida e volta.

“Achei que nossos rapazes competiram muito, um jogo consecutivo difícil contra um grande time”, disse Kerr. “Fizemos um grande esforço. O jogo nos escapou no quarto; eles marcaram 46 pontos. Achei que tínhamos um controle defensivo decente do jogo até o quarto, e eles se soltaram”.

Lillard acertou 9 de 19 em campo e 7 de 7 na linha de falta, além de adicionar sete assistências.

“Acho que isso mostra a nossa capacidade”, disse Lillard sobre o grande último quarto. “Podemos ter trechos como esse. É entender a beleza disso, mas não se apoiar muito nisso, porque não é muito frequente você entrar em um quarto e dizer que vamos fazer 19 field goals. muitas vezes, não importa o quão bom você seja.”

O Bucks acertou 6 de 9 na faixa de 3 pontos no primeiro quarto, rumo a uma vantagem de 33-24. Mas o Guerreiros se recuperou para uma vantagem de 56-54 no intervalo.

Curry jogou 35 minutos e marcou 27 pontos na vitória do Golden State por 140-131 em Chicago na noite de sexta-feira.

“Ele está simplesmente eliminado agora”, disse Kerr antes do jogo. “Temos contado muito com ele e (ele jogou) muitos jogos. Ele está exausto, então precisa de uma noite de folga.”

Green foi reintegrado na liga em 7 de janeiro, depois de perder 12 jogos após sua suspensão por atacar o pivô do Phoenix Suns. Jusuf Nurkic em 12 de dezembro. Green treinou na quadra antes do jogo.

“Ele tem trabalhado todos os dias e disse que está se recuperando e se sentindo bem”, disse Kerr.

Guerreiros : Visite Memphis na segunda-feira.