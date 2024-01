Warriors perdem derrapadas feias em dois jogos atrás de 48 pontos no terceiro quarto contra Bulls

Klay Thompson marcou 30 pontos e Stephen Curry marcou 15 de seus 27 pontos no quarto período como o Guerreiros do Golden State usou uma grande reviravolta no segundo tempo para vencer o búfalos de Chicago 140-131 na sexta à noite.

Thompson e Curry começaram devagar, errando 10 dos primeiros 11 arremessos de campo. Mas a maré mudou no intervalo, com Thompson fazendo cinco cestas de 3 pontos e marcando 17 enquanto os Warriors chegavam a um Vantagem de 16 pontos entrando no quarto.

Stephen Curry chegou ao fundo do poço: “Estou me vaiando neste momento”MC

Os Warriors quebram uma seqüência de duas derrotas consecutivas

“É bom vencer um jogo como esse em que sei que individualmente consigo chutar melhor a bola, mas ganhamos um jogo coletivamente“, disse Curry.”Temos um padrão que queremos seguir para nós mesmos. A decepção é que você sabe que pode jogar melhor. Isso não significa que vamos vencer todos os jogos, mas você só quer jogar melhor. Acho que fizemos isso esta noite.“

Curry finalizou 8 de 24 arremessos de campo, mas teve nove assistências, já que os Warriors precisaram de pouco mais de cinco minutos no terceiro quarto para eliminar uma desvantagem de 13 pontos no intervalo. Andrew Wiggins terminou com 17 pontos e oito assistências para o Golden State, que havia perdido os dois últimos jogos em casa. Jonathan Kuminga marcou 24 pontos fora do banco.

“Este foi um jogo que sentimos que tínhamos que vencer, especialmente com a próxima viagem“, disse Thompson.”Quando nosso espírito está certo, as coisas tendem a acontecer do nosso jeito.“