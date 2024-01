Wayne Rooney, a última vítima de Tom Brady em Birmingham

Cidade de Birminghama paciência com Wayne Rooney esgotou, pois foi demitido do cargo de técnico, o segundo jogador a ser sacrificado no banco de reservas durante o Tom Brady era.

Com uma vitória nos últimos nove jogos e perto do rebaixamento do Campeonato, os Blues decidiram dispensar o primeiro Manchester United avançar depois de pouco mais de dois meses.

Rooney chegou em outubro após a partida de João Eustáquioo que foi uma atitude muito impopular entre os fãs na época.

“Apesar de seus melhores esforços, os resultados não atenderam às expectativas que ficaram claras desde o início. Portanto, a diretoria acredita que uma mudança na liderança é do interesse do clube”, disse o Birmingham em comunicado.

“Estamos empenhados em fazer o que for preciso para tornar St Andrew’s um sucesso. Infelizmente, Wayne RooneyO tempo que ele passou conosco não correu conforme o planejado e decidimos seguir uma direção diferente”, acrescentou o presidente-executivo Garry Cook.

Por enquanto, será Steve Spoonerchefe do treinamento da academia, que assumirá interinamente a responsabilidade pelos assuntos do time principal.

Tom Brady e sua incursão em Birmingham

Ao fazer isso, Wayne Rooney tornou-se o segundo treinador a ser demitido desde a chegada do lendário quarterback da NFL.

Foi no verão passado que Birmingham confirmou Tom Brady como um de seus acionistas minoritários em uma tentativa de garantir a promoção à Premier League.

Em parceria com a Knighthead Capital Management o quarterback que jogou pelo New England Patriots e Bucaneiros de Tampa Bayiniciou um novo empreendimento, o futebol, que compartilhará sua experiência e conhecimento de liderança com o departamento de ciências do esporte para aconselhar sobre programas de saúde, nutrição e recuperação.

Mas a filosofia de Tom Brady não teve efeito em Wayne Rooney, que deixa o Birmingham após 15 jogos e apenas duas vitórias (13,3%), quatro empates e nove derrotas.

A carreira de treinador de Wayne Rooney

Tudo começou em novembro de 2020 quando, aos 35 anos, pendurou as botas no Condado de Derby para assumir o cargo de gerente.

Ele teve um início encorajador e conseguiu manter os Rams no campeonato; porém, problemas financeiros levaram à suspensão de 21 pontos na temporada seguinte (2021-22) e, apesar de acumular ótimos resultados, foram rebaixados para a League One (Terceira Divisão).

Em última análise, Wayne Rooney começou seu tempo fora da Inglaterra com o time da MLS DC Unido (julho de 2022 e outubro de 2023), embora tenha vencido apenas 26,4 por cento dos 53 jogos que disputou nos Estados Unidos.

Foi quando ele voltou à Inglaterra para ajudar o Birmingham City a retornar à Premier League, competição da qual não participava desde que sofreu o rebaixamento na temporada 2010-11.

No entanto, as coisas não deram certo para o jogador de 38 anos, que foi demitido depois de deixar os Blues mais perto do rebaixamento do que da promoção, 20º em 24, com 28 pontos e seis pontos atrás da queda.