Webmotors ABRE CARGOS híbridos em três estados

A Webmotors, empresa com quase 30 anos de história que foi a primeira startup brasileira a inovar na forma de comprar e vender carros e motos, está com ótimas opções de emprego em aberto. Dessa forma, caso esteja buscando a recolocação no mercado, consulte a lista abaixo e seus respectivos locais:

Analista de Controladoria SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Realizar report contábil a Cargroup. Atendimento a auditorias internas e externas. Controlar e acompanhar atividades relacionadas à análises econômico-financeiras (DRE, fluxo de caixa e balanço patrimonial). Analisar e explicar variações de contas de balanço;

Analista de CRM Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Marketing Sênior – Mídia de Performance – São Paulo – SP e Híbrido – Terceiro;

Desenvolvedor (a) Back-end Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Front-end Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) em FP&A – São Paulo – SP e Híbrido -Estágio;

Gerente Especialista II (Rio de Janeiro) – São Gonçalo – RJ e Híbrido – Efetivo;

Gerente Especialista II (Vitória-ES) – Vitória – ES e Híbrido – Efetivo;

Gerente Especialista Relacionamento II – São Paulo – SP e Híbrido -Efetivo;

Product Manager Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Webmotors

Contando detalhes a respeito da Webmotors, a empresa é líder de mercado e contém o ecossistema mais completo do segmento. Com uma visão consolidada, quer ganhar o mundo (e já está acelerando nesse percurso). A marca busca conectar pessoas às melhores condições e informações, e criar meios para que façam a melhor escolha na hora de comprar, vender e usar um veículo.

Por fim, não só é líder de mercado e especialista no segmento, como tem como combustível a paixão pela cultura automotiva e a vontade de oferecer sempre a melhor e mais segura experiência de compra e venda online.

Confira alguns benefícios

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Seguro de Vida;

Vale Refeição;

Vale Alimentação;

Day Off de aniversário.

Como enviar o seu currículo?



Você também pode gostar:

Agora que as vagas da Webmotors já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no nosso site!