Wembanyama se aproxima de seu objetivo: quero ser um jogador decisivo

Victor Wembanyama, a sensação francesa que atrai multidões em todas as cidades da NBA que visita, explicou em Washington que sua visão é se tornar “um jogador decisivo com uma variedade de qualidades”, tanto ofensivas quanto defensivas. Na vitória por 127 a 131 sobre o FeiticeirosWemby foi o maior goleador do jogo com 24 pontos, aos quais somou oito rebotes e quatro assistências, mas foi a atitude defensiva da estrela do Spurs que desequilibrou a balança, ao fazer seis bloqueios.

Em sua primeira temporada, o jovem defende sem cometer as faltas pessoais típicas dos novatos. Ele observou que com Gregg Popovich como treinador “tudo começa pela defesa”. Além disso, “se você cresce na Europa, tem 15 ou 16 anos e quer ganhar uma vaga em um time profissional, tem que saber defender muito bem. Também estou desempenhando esse papel defensivo”, diz o francês, que lidera o ranking de bloqueadores da temporada regular até o momento, com 3,1 por jogo.

Seu forte desempenho contra o Feiticeiros, em apenas 28 minutos, destaca novamente a capacidade de Wembanyama de produzir muito em pouco tempo de quadra. Os Spurs estão tentando proteger sua fisicalidade e nos últimos nove jogos ele tem uma média de 27 minutos em quadra, mas seus registros são espetaculares: 26,7 pontos, 9,7 rebotes, 3,4 assistências e 3,7 bloqueios. As vitórias, porém, vêm aos poucos e contra times com poucas aspirações, como o Wizards.

Escalação mais jovem da NBA

A idade média do elenco dos Spurs é de 23,5 anos, o que os torna o time mais jovem desta temporada. Seu treinador veterano, Gregg Popovich, está bem ciente do que isso significa em termos de formação. Quando ele tinha “um time do calibre do campeonato” e jogadores com fundamentos sólidos: “Eu estava mais focado em coisas como decisões no jogo, jogadas, substituições em quadra ou handicaps que observei.”

Mas Popovich agora enfrenta um cenário muito diferente com seu jovem time: “Agora passo mais tempo explicando o posicionamento da quadra, o espaçamento, a relação entre os jogadores e todas aquelas coisas que você aprende na liga universitária, mas porque eles não foram ou, se eles partiram, faz apenas um ano, eles não têm esses fundamentos.”

Em defesa do ouro em Paris 2024

Gregg Popovichque treinou Equipe EUA de 2017-2021, incluindo o Jogos de Tóquio, alerta que não será nada fácil para os EUA reconquistarem o título olímpico em Paris neste verão. “Não é nada novo. Durante anos, fomos colocados nas cordas ou até mesmo derrotados em torneios internacionais. O problema é que agora há mais dessas boas equipes que podem vencer, e neste verão elas estarão em Paris”, ele diz. Contudo, acredita que “a selecção nacional vai reunir um bom grupo de jogadores, a equipa técnica é magnífica e o nosso objectivo, como não poderia deixar de ser, é sempre o ouro”, afirma.