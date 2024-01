Whatsapp ANUNCIA fim de serviço gratuito e usuários ficam preocupados!

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, anunciou recentemente que está encerrando o serviço de backup ilimitado no Google Drive para usuários do sistema operacional Android. Essa mudança tem preocupado muitos usuários, que agora terão que lidar com o consumo de espaço disponível no armazenamento em nuvem do Google.

Mudança no serviço de backup do WhatsApp

De acordo com a página de suporte do WhatsApp, a mudança já está em vigor para os testadores da versão beta e será implementada para todos os usuários no primeiro semestre de 2024. Até então, os usuários do WhatsApp tinham a vantagem de ter um backup ilimitado de seus dados na nuvem, permitindo que eles restaurassem conversas, imagens, vídeos, arquivos e outros conteúdos facilmente a partir de uma conta do Google.

No entanto, com a nova política de backup, esses itens passarão a ocupar espaço no próprio armazenamento em nuvem do WhatsApp para Android. Isso significa que, se o armazenamento no Google Drive estiver cheio, o backup dos dados do WhatsApp não poderá ser concluído até que o usuário libere espaço ou adquira um dos planos do Google One, que oferecem opções a partir de 100 GB por R$ 7,99/mês.

Como será o novo processo de backup

Nos próximos meses, ao optar por fazer backup de suas conversas do WhatsApp em um dispositivo Android, o backup será realizado de acordo com o limite de armazenamento da conta do Google. Caso o limite seja atingido, será necessário liberar espaço na conta do Google para voltar a fazer o backup das conversas.

O WhatsApp informará os usuários sobre essa mudança com uma notificação, enviada 30 dias antes de ser implementada. Para acessar as configurações de backup, os usuários devem seguir o caminho: Configurações > Conversas > Backup de conversas.

Importância do backup de dados

O backup de dados é uma forma importante de manter as conversas seguras na nuvem, mesmo em casos de perda ou troca do dispositivo do usuário. É uma garantia de que todas as mensagens, fotos, vídeos e outros arquivos compartilhados não serão perdidos.



Você também pode gostar:

No entanto, com a nova política de backup do WhatsApp, os usuários precisarão se adaptar a essa mudança e gerenciar o espaço disponível em suas contas do Google. Isso é especialmente relevante para aqueles que possuem uma grande quantidade de conversas e mídias armazenadas no aplicativo.

Alternativas para os usuários

Para os usuários que não desejam contratar planos de armazenamento do Google, o WhatsApp oferece uma alternativa: o backup de mensagens de texto. Essa opção permite que os usuários façam o backup apenas das mensagens de texto, excluindo fotos, vídeos, documentos e outros tipos de arquivos da nuvem.

Além disso, o WhatsApp também oferece uma função nativa de migração de dados entre dispositivos. Isso significa que os usuários podem transferir suas conversas, imagens e outros arquivos facilmente, seja entre dois dispositivos Android ou até mesmo do sistema Android para o iOS.

Comparação com o serviço de backup do iCloud

Com essa mudança, os usuários do Android enfrentarão um desafio semelhante ao dos usuários do iOS, que sempre tiveram seus backups de dados do WhatsApp ocupando espaço no iCloud, o serviço de armazenamento em nuvem da Apple. Os planos do iCloud variam de R$ 4,90/mês para 50 GB a R$ 299,90/mês para 12 TB.

Portanto, os usuários de ambas as plataformas precisarão considerar o espaço disponível em suas contas de armazenamento em nuvem ao fazer backup de seus dados do WhatsApp.

Fundamental que os clientes estejam atentos as mudanças

O anúncio do WhatsApp sobre o fim do backup ilimitado no Google Drive para usuários do Android tem gerado preocupação entre os usuários do aplicativo. A partir do primeiro semestre de 2024, os backups de conversas, imagens, vídeos e outros conteúdos ocuparão espaço no armazenamento em nuvem do próprio WhatsApp.

Para evitar problemas com o backup de dados, os usuários devem estar atentos ao espaço disponível em suas contas do Google e ao limite de armazenamento. Além disso, é importante considerar outras opções, como o backup de mensagens de texto ou a migração de dados entre dispositivos.

O WhatsApp continuará sendo uma ferramenta essencial para a comunicação, mas é fundamental que os usuários estejam cientes das mudanças e se adaptem a elas para garantir a segurança e integridade de suas conversas e arquivos.