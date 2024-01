WhatsApp colorido? Novidade no app deve chegar em breve!

O WhatsApp está prestes a lançar uma nova atualização para os usuários do iOS que permitirá a personalização do tema do aplicativo. Essa novidade foi descoberta pelo site especializado em rastrear atualizações do WhatsApp, WABetaInfo, na versão beta do iOS 24.1.10.70.

Com o recurso chamado de “cor do aplicativo”, os usuários poderão escolher entre cinco opções de cores para deixar o WhatsApp com a sua cara: verde (a clássica cor do app), azul, branco, rosa e roxo.

Mas essa mudança não se limitará apenas a um elemento, ela será aplicada a toda a interface, incluindo indicadores de mensagens não lidas e carimbos de data e hora.

Mais controle sobre a aparência do seu WhatsApp

Atualmente, os usuários do WhatsApp têm apenas duas opções de temas: claro e escuro. Mas com a chegada do recurso “cor do aplicativo”, o WhatsApp está dando aos usuários a oportunidade de terem um controle maior sobre a aparência do aplicativo. Agora será possível personalizar o WhatsApp com cores que combinem com o seu estilo e preferências.

Além das cores oferecidas inicialmente, é provável que o WhatsApp expanda a paleta de opções no futuro, permitindo uma personalização ainda mais ampla.

Como funcionará a personalização de cores

A nova função de personalização de cores no WhatsApp estará disponível na seção de configurações do aplicativo. Ao acessar essa opção, os usuários poderão escolher a cor desejada para o tema do aplicativo. As opções iniciais incluem o verde tradicional do WhatsApp, além de azul, branco, rosa e roxo.

Ao selecionar uma cor, ela será aplicada em toda a interface do aplicativo, transformando não apenas o fundo, mas também os elementos visuais, como ícones e botões.



Impacto da personalização nas conversas

Além de modificar a aparência geral do aplicativo, a personalização de cores também terá um impacto nas conversas. O WhatsApp permitirá que os usuários alterem a cor das bolhas de chat, adicionando um toque de criatividade e personalização às mensagens trocadas. Essa opção de personalização das bolhas de chat é uma adição bem-vinda, pois permite que os usuários expressem sua individualidade e estilo até mesmo nas conversas.

Disponibilidade da função de personalização de cores

Atualmente, o recurso de personalização de cores está em desenvolvimento e disponível apenas na versão beta do iOS 24.1.10.70. Ainda não há informações oficiais sobre quando a função será lançada para todos os usuários do iOS. No entanto, considerando o histórico do WhatsApp, é provável que os usuários do Android também tenham acesso a essa opção de personalização no futuro.

Como atualizar para a versão beta do iOS

Se você é um usuário ansioso para experimentar a personalização de cores no WhatsApp, pode se inscrever para se tornar um testador beta. O WhatsApp geralmente disponibiliza versões beta para os usuários que desejam testar novos recursos antes do lançamento oficial. Ao se tornar um testador beta, você terá acesso antecipado a recursos exclusivos, como a personalização de cores.

Para se tornar um testador beta do WhatsApp no iOS, você precisará seguir alguns passos simples:

Acesse a App Store no seu dispositivo iOS. Pesquise por “WhatsApp” na barra de busca. Role a página até encontrar a seção “Programa Beta do WhatsApp”. Toque no botão “Participar” e siga as instruções para se inscrever no programa beta. Após a inscrição, você poderá baixar a versão beta do WhatsApp e experimentar a personalização de cores antes de todo mundo.

Ademais, a personalização de cores no WhatsApp é uma novidade empolgante que está prestes a chegar aos usuários do iOS. Com a possibilidade de escolher entre cinco cores diferentes, os usuários poderão deixar o aplicativo com a sua cara, adicionando um toque de personalidade às conversas.

A função de personalização de cores está em desenvolvimento e ainda não há uma data oficial de lançamento, mas é apenas uma questão de tempo até que todos os usuários do iOS possam desfrutar dessa incrível novidade.

Fique de olho nas atualizações do WhatsApp e não perca a chance de personalizar o seu aplicativo favorito!