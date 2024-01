WhatsApp colorido? Veja nova atualização e aprenda a escolher cores no app!

O WhatsApp está sempre em busca de maneiras de melhorar a experiência dos usuários. Dessa vez, a empresa está trabalhando em um novo recurso que permitirá aos usuários do iOS mudar as cores do tema do aplicativo. Essa novidade foi descoberta pelo site WABetaInfo, especializado em rastrear atualizações do WhatsApp, na versão beta do iOS 24.1.10.70.

Com o recurso chamado de “cor do aplicativo”, os usuários terão a opção de escolher entre cinco cores diferentes para personalizar o visual do app.

Novas opções de cores para o tema do WhatsApp

Atualmente, os usuários do WhatsApp contam apenas com os modos claro e escuro como opções de mudança de tema. No entanto, muitas pessoas gostariam de ter mais controle sobre a aparência do aplicativo, especialmente em relação à cor verde que é tão característica do WhatsApp.

Com o novo recurso chamado “cor do aplicativo”, os usuários terão a oportunidade de escolher entre cinco opções de cores iniciais: verde (a cor clássica do app), azul, branco, rosa e roxo. Essa mudança não se limitará a apenas um elemento da interface, mas sim afetará toda a experiência do usuário, incluindo indicadores de mensagens não lidas e carimbos de data e hora.

Maior controle sobre a aparência do app

Com a chegada desse recurso, os usuários poderão personalizar o WhatsApp de acordo com suas preferências individuais. A escolha da cor será aplicada em toda a interface do aplicativo, permitindo que cada usuário deixe o app com a sua cara.

Essa personalização não se limitará apenas às cores do tema, mas também poderá incluir a mudança da cor da bolha na janela de bate-papo. Essa novidade dará aos usuários ainda mais controle sobre como desejam que o WhatsApp seja visualmente.

Recurso em desenvolvimento



É importante ressaltar que esse recurso continua em desenvolvimento e foi observado apenas na versão beta do iOS 24.1.10.70, que ainda não está acessível para os usuários beta do iOS. Portanto, o WhatsApp ainda não anunciou oficialmente o cronograma de lançamento para a opção de cor do tema para todos os usuários do iOS.

No entanto, considerando o histórico da empresa, é provável que os usuários do Android também tenham acesso a essa personalização de cores no futuro.

Expansão da paleta de cores

Embora as opções de cores iniciais sejam limitadas, o WhatsApp poderá expandir a paleta em algum momento. Como a empresa está sempre em busca de melhorias e novidades para seus usuários, é possível que novas opções de cores sejam adicionadas em futuras atualizações.

Isso permitiria ainda mais personalização e individualidade para cada usuário do WhatsApp, tornando a experiência ainda mais única.

Como usar o recurso de mudança de cores

Assim que o recurso de mudança de cores estiver disponível para todos os usuários, será fácil personalizar o tema do WhatsApp de acordo com suas preferências. Para acessar essa opção, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo do WhatsApp em seu dispositivo iOS. Vá para as configurações do aplicativo. Procure a opção “Cor do Aplicativo” e selecione-a. Escolha a cor desejada entre as opções disponíveis. A cor escolhida será aplicada em toda a interface do WhatsApp.

Ademais, o WhatsApp está se preparando para lançar um novo recurso que permitirá aos usuários do iOS personalizar as cores do tema do aplicativo. Com cinco opções de cores iniciais, esse recurso dará aos usuários a oportunidade de deixar o WhatsApp com a sua cara, afetando elementos como indicadores de mensagens não lidas e carimbos de data e hora.

Embora o recurso ainda esteja em desenvolvimento e sem data oficial de lançamento, é uma novidade que certamente será bem recebida pelos usuários que desejam ter mais controle sobre a aparência do aplicativo.

Aguarde por mais informações e aproveite para deixar o seu WhatsApp com o seu estilo único!