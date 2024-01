WhatsApp lança mensagens de voz e mais recursos! Confira

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, acaba de lançar novos recursos para os Canais. Essas atualizações trazem funcionalidades adicionais que permitem aos administradores se comunicarem de maneira mais eficiente e interativa com seu público.

Neste artigo, exploraremos os detalhes dessas novidades e como elas podem beneficiar empresas, influenciadores e outros usuários do WhatsApp.

Canais do WhatsApp: Uma forma de se comunicar com seu público

Os Canais do WhatsApp foram lançados em 2023 e pretendem estabelecer uma via de comunicação direta entre empresas, influenciadores e um grupo de pessoas interessadas em determinado assunto. Essa ferramenta permite que os administradores enviem informações relevantes, atualizações e até mesmo mensagens promocionais para seus seguidores de forma rápida e eficiente.

Assim como os Canais do Telegram, os Canais do WhatsApp permitem que os administradores criem um ambiente exclusivo para compartilhar conteúdo com seu público. Por exemplo, um fã de tênis pode criar um canal para enviar notícias sobre o mundo esportivo, enquanto uma empresa pode utilizar o recurso para fornecer informações sobre seus produtos e serviços.

Novos recursos para os Canais do WhatsApp

O WhatsApp, em sua constante busca por melhorias, lançou recentemente alguns recursos adicionais para os Canais. Essas atualizações visam tornar a experiência de comunicação ainda mais rica e interativa. Vamos conhecer cada um desses recursos em detalhes:

1. Mensagens de voz

Uma das principais novidades anunciadas pela Meta, empresa controladora do WhatsApp, é a capacidade de enviar mensagens de voz nos Canais. Essa funcionalidade é particularmente útil para influenciadores, que agora têm um meio de se comunicar de forma mais “íntima” com seus seguidores. As mensagens de voz permitem transmitir emoção e entonação, o que pode aproximar ainda mais os administradores de seu público.



2. Enquetes

Outra funcionalidade interessante adicionada aos Canais são as enquetes. Agora, os administradores podem criar enquetes para ouvir a opinião de seus seguidores e promover uma maior interação com o público. Essa é uma excelente maneira de entender as preferências e necessidades do seu público-alvo, além de criar um senso de pertencimento e participação.

3. Compartilhamento de status

O compartilhamento de status é uma nova opção que permite que os seguidores de um Canal compartilhem atualizações interessantes com seus contatos. Essa funcionalidade é especialmente útil para espalhar informações relevantes e atrair mais pessoas para o Canal.

Para compartilhar uma atualização de um Canal no Status, o usuário precisa pressionar a mensagem desejada, selecionar “Encaminhar” e, em seguida, clicar na opção “meu status”.

4. Aumento no número de administradores

A última novidade é o aumento no número de administradores permitidos em um Canal. Agora, um Canal pode ter até 16 administradores. Essa atualização é especialmente útil para pessoas que trabalham nos bastidores de um Canal, como profissionais de marketing digital e assessores de imprensa.

O dono do Canal continua sendo o único com poder para excluí-lo, mas agora pode convidar mais pessoas de sua lista de contatos ou seguidores para se tornarem administradores.

Como aproveitar ao máximo os novos recursos

Agora que você conhece os novos recursos adicionados aos Canais do WhatsApp, é importante entender como aproveitá-los da melhor maneira possível. Aqui estão algumas dicas para garantir que você esteja utilizando essas funcionalidades de forma eficaz:

Crie mensagens de voz envolventes e relevantes para seu público. Utilize a entonação adequada e transmita suas mensagens de forma clara e concisa.

Utilize as enquetes para interagir com seu público e conhecer suas preferências. Faça perguntas relevantes e esteja aberto a feedbacks e sugestões.

Compartilhe atualizações interessantes e relevantes no Status do seu Canal. Isso ajudará a atrair mais pessoas e aumentar o alcance das suas mensagens.

Seja seletivo ao convidar administradores adicionais para o seu Canal. Certifique-se de escolher pessoas confiáveis e comprometidas com a proposta do seu Canal.

Ademais, os novos recursos adicionados aos Canais do WhatsApp oferecem aos administradores a oportunidade de se comunicar de maneira mais eficiente e interativa com seu público. As mensagens de voz, enquetes, compartilhamento de status e o aumento no número de administradores permitem uma maior proximidade e participação.

Portanto, aproveite ao máximo essas ferramentas e crie um Canal envolvente e relevante para sua audiência.