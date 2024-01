Wide Right, novamente: Bass miss envia a dupla histórica Mahomes-Kelce do Chiefs para Baltimore

Travis Kelce pegou dois passes para touchdown de Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City avançou para a sexta consecutiva Jogo do campeonato AFC com um Vitória por 27-24 sobre o Notas de búfalo no domingo à noite.

Isaías Pacheco marcou o touchdown verde em uma corrida de 4 jardas aos 40 segundos do quarto período em um jogo em que os times trocaram liderança cinco vezes. O Chefes então conquistou a vitória ao esgotar o tempo depois Búfalode Tyler Baixo foi para a direita em uma tentativa de field goal de 44 jardas com 1:43 restantes.

Jason Kelce comemora o touchdown de Travis Kelce arrancando a camisa e pulando no meio da multidão

Chiefs vencem um clássico

A defesa Super Bowl o campeão Chiefs (13-6) segue em frente para enfrentar o melhor colocado da conferência Corvos de Baltimoreque bateu Houston 34-10 no sábado.

Cidade de Kansas está 0-1 nos playoffs contra o Corvosapós uma derrota por 30-7 na rodada wild card de 2010. Baltimore derrotado Cidade de Kansas 36-35 em seu confronto mais recente da temporada regular na Semana 2 da temporada de 2021.

Kansas City nunca perdeu na rodada divisionária desde Mahomes assumiu como titular em 2018, e os Chiefs já venceram cinco jogos consecutivos dos playoffs desde a derrota por 27-24 na prorrogação para Cincinnati no jogo do campeonato AFC durante a temporada de 2021.

Mahomes, duas vezes NFL MVP, também pode marcar outra estreia em seu recorde ao vencer sua primeira partida nos playoffs – sem contar os Super Bowls – e melhorar sua marca na pós-temporada para 13-3.

O Contas (12-7) teve seu terceiro final de pós-temporada consecutivo na rodada divisional, após derrotas para Cincinnati no ano passado e para os Chiefs em 2021. E os Chiefs terminaram Búfalopela terceira vez em quatro anos, incluindo uma decisão de 38-24 em Kansas City no jogo do campeonato AFC da temporada de 2020.

Foi mais um final decepcionante para um time do Bills que venceu pela quarta vez consecutiva AFC Leste título, e estava em seis jogos desde a vitória por 20-17 em Kansas City em 10 de dezembro.