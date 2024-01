Will Smith relembra o maior fracasso de sua carreira de ator: Nunca me vi assim

Tei, digamos que a vida sempre lhe dá uma segunda chance de provar seu valor. ‘Eu sou a lenda 2’ oferece essa chance de Will Smithque esteve envolvido em polêmica nos últimos dois anos, e os produtores do filme de 2007 que desonraram O final pretendido por Richard Matheson.

Para Smithele deve manter firme seu papel na ‘Eu sou a lenda 2’ se ele quiser voltar ao seu antigo eu de Hollywood. O tapa na cara de Chris Rock na cerimônia do Oscar foi um grande momento em sua carreira e manchou seu prêmio por seu papel em ‘Rei Ricardo’ bem como quase o colocou na lista negra.

Jada Smith responde a acusações sexuais sobre Will Smith

Para o filme, o lançamento nos cinemas teve Roberto Neville explodir a si mesmo e aos infectados. No livro, ele é morto ao perceber que os vampiros são mais próximos dos humanos e são sofisticados. Ele morre como um vilão.

A sequência já desfez o final teatral, mas teremos que esperar para ver se seguirá o final alternativo ou produzirá uma nova conclusão para o sucesso de 2007.

Will Smith chama After Earth de “fracasso”

Há um papel que machuca Will Smith ainda mais do que seu tapa ou Jada Pinkett Smith. O ator americano já participou de inúmeros filmes que foram transmitidos de geração em geração, mas ‘Depois da Terra’ não parece que será um deles.

O ator que ficou famoso por seu papel em ‘Um maluco no pedaço’ não voltou a trabalhar com o filho e parece que o mais novo Smithdesde então, está mais focado na carreira musical do que nas telonas.

“Wild Wild West foi menos doloroso do que After Earth”, Smith disse à mídia. “Porque meu filho estava envolvido no After Earth, e eu o trouxe para isso.

“Parei de trabalhar por um ano e meio e tive que entender por que era tão importante ter filmes em primeiro lugar nas bilheterias. Nunca me olhei dessa maneira.”

Filmografia de Will Smith