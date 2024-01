WWE Royal Rumble 2024 PPV: Quanto custará para você assistir ao card do próximo sábado?

WWE Batalha Real começa 2024 com força em 27 de janeiro, com uma infinidade de lutas pelo título em Campo Tropicana na Flórida.

O Royal Rumble é um dos eventos de assinatura da WWE, ao lado WrestleMania, SummerSlam e Survivor Series, e está prestes a deslumbrar os fãs de luta livre. Os fãs nos Estados Unidos poderão aproveitar a transmissão exclusivamente através Pavão.

Seis participantes foram confirmados para a batalha de 30 homens: Cody Rhodes, CM Punk, Shinsuke Nakamura, Bobby Lashley, Drew McIntyre e Gunter. A versão feminina contará com lutadores proeminentes como Bayley, Nia Jax, Becky Lynch e Bianca Belair, garantindo uma competição acirrada e emocionante.

O evento principal contará com Reinados Romanos defendendo o WWE Undisputed Universal Championship contra um trio de adversários formidáveis ​​- Randy Orton, AJ Styles e LA Knight.

Em mais uma batalha emocionante o WWE United States Championship estará em jogo com o atual campeão e YouTuber Logan Paul, enfrentando Kevin Owens. Este confronto promete momentos inesquecíveis entre duas fortes personalidades do wrestling.

Paul se converteu ao esporte depois de seguir carreira como boxeador profissional e até conseguiu lutar contra Floyd Mayweather em 2021.

Onde você pode assistir WWE Royal Rumble 2024 neste sábado?

Pavãoa plataforma de streaming online, tornou-se o lar exclusivo de todo o conteúdo da WWE nos Estados Unidos, especialmente eventos que antes eram pay-per-view.

Os fãs agora têm a opção de assinar o Peacock para US$ 5,99 por mês (com anúncios) ou US$ 11,99 por mês (sem anúncios)proporcionando acesso completo ao emocionante mundo da luta livre.

Com o cenário montado no Tropicana Field em Tampa, Flórida, o Batalha Real 2024 parece ser um evento imperdível para Fãs da WWE e Peacock é o lugar para fazer parte disso.