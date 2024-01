WWE transfere Raw para Netflix em um grande negócio de US$ 5 bilhões, o que isso significa para os direitos de transmissão do UFC

TKO Group Holdings, a empresa resultante da fusão do UFC e da WWE, anunciou terça-feira que o WWE’s Segunda à noite cruao principal programa da equipe de luta livre profissional, será transferido para a Netflix a partir de 2025, em um acordo supostamente avaliado em US$ 5 bilhões em 10 anos.

O novo acordo muda Cru fora da televisão linear pela primeira vez desde o lançamento do programa, há 31 anos. De acordo com vários relatórios, o acordo vale US$ 500 milhões por ano, com a Netflix mantendo o direito de rescindir o contrato após cinco anos ou prorrogá-lo por mais 10 anos se a parceria for bem-sucedida.

O acordo anterior com a WWE e a NBCUniversal para Cru ir ao ar na USA Network valia cerca de US$ 250 milhões por ano. O novo acordo de direitos de transmissão, que começa oficialmente em janeiro de 2025, duplicará esse valor por ano.

As ações da TKO saltaram 15 por cento nas negociações depois que as notícias sobre o acordo entre a WWE e a Netflix foram divulgadas.

O acordo atual para Cru vai até outubro de 2024, então não se sabe onde o programa irá ao ar entre então e janeiro de 2025, quando o novo acordo começar. A Netflix também ganhará o controle de toda a programação da WWE fora dos Estados Unidos, o que inclui programas como Esmagar e NXTbem como eventos importantes como WrestleMania e Royal Rumble.

“Este acordo é transformador”, disse o presidente e COO da TKO, Mark Shapiro, em um comunicado. “Ele combina o produto imperdível da WWE com o extraordinário alcance global da Netflix e garante uma economia significativa e previsível por muitos anos. Nossa parceria altera e fortalece fundamentalmente o cenário da mídia, expande dramaticamente o alcance da WWE e traz a exibição semanal de compromissos ao vivo para a Netflix.”

Nos últimos meses a TKO concluiu negociações sobre vários acordos de transmissão para a WWE incluindo Esmagar mudando para a USA Network em um acordo supostamente avaliado em US$ 1,4 bilhão em cinco anos e mudando NXT para a CW por cinco anos em aproximadamente US$ 20 a US$ 25 milhões por ano.

No entanto, nada se compara à mudança para a Netflix, especialmente à medida que a guerra do streaming continua a esquentar, com cada vez mais redes transferindo a programação para canais como Amazon, Apple TV e Hulu. A Netflix evitou em grande parte entrar na programação ao vivo fora de alguns programas aleatórios, como um especial de comédia apresentado por Chris Rock e o recente Screen Actors Guild Awards.

Então, o que exatamente tudo isso tem a ver com o UFC?

Bem, em primeiro lugar, o UFC agora é o centro das atenções no TKO para um novo acordo de direitos de transmissão, com o acordo atual da promoção com a ESPN válido até 2025. As negociações sobre esse acordo devem começar nos próximos meses, com os executivos do TKO provavelmente conversar com a ESPN antes de potencialmente receber ofertas de outros potenciais pretendentes.

Os direitos de transmissão do UFC têm sido uma grande parte do crescimento da ESPN+ – o serviço premium de streaming conectado ao canal de esportes – com o número de assinantes chegando a 26 milhões em novembro passado. Como parte de um acordo prolongado com o UFC, a ESPN também controla os direitos das transmissões pay-per-view, que é outro grande impulsionador de receitas para a rede.

Em outras palavras, o UFC continua sendo um ativo muito valioso para a ESPN, mas será que os proprietários da Disney investirão capital suficiente para manter a promoção além de 2025?

O CEO da Disney, Bob Iger, falou frequentemente sobre o futuro da ESPN, que inclui planos de contratar parceiros para a rede. Recentemente surgiram relatos de que a NFL estava em negociações com a Disney sobre um acordo que incluiria a liga de futebol assumindo um pequeno papel de propriedade com a ESPN.

É perfeitamente possível que a Endeavor, empresa controladora da TKO, busque algo semelhante para permanecer na ESPN.

Mas este acordo para mudar WWE Raw à Netflix dá algumas indicações do que pode acontecer no próximo ano.

O último acordo de direitos de transmissão do UFC com a ESPN teria valor estimado em cerca de US$ 1,5 bilhão em sete anos. Espera-se que o próximo acordo diminua esse número. Pelo menos um analista de Wall Street previu que um novo acordo com o UFC provavelmente dobrará de valor, para cerca de US$ 3 bilhões.

A Netflix não está apenas testando o terreno com o acordo da WWE. A empresa de capital aberto está investindo uma enorme soma de dinheiro em um sorteio comprovado de classificações com Segunda à noite crua sob um acordo de pelo menos cinco anos, ou potencialmente estendendo esse período para 20 anos se tudo correr bem.

Amazon trancou a NFL Quinta à noite futebol pacote por 10 anos a impressionantes US$ 1 bilhão por temporada.

A Apple TV também entrou no negócio de esportes ao vivo depois de assinar um contrato de 10 anos e US$ 2,5 bilhões com a Major League Soccer, entre outras adições ao crescente serviço de streaming.

A Netflix atualmente possui mais de 247 milhões de assinantes pagantes, mas apesar da hesitação anterior em se envolver em acordos de direitos de transmissão para esportes ao vivo, o contrato assinado com a WWE obviamente muda esses planos. Há uma chance de que agora que um acordo entre a Netflix e a WWE foi negociado, os executivos da TKO possam revisitar essa ideia novamente para o UFC.

Netflix, Amazon, Apple TV e outros streamers gastaram enormes somas de dinheiro para fechar negócios como esse, e há uma chance de que a licitação possa até mesmo excluir uma rede tão grande como a ESPN. Se a Netflix estiver disposta a investir US$ 500 milhões por ano para WWE Rawquanto pagaria para conseguir o UFC, outro sorteio comprovado com programação o ano todo?

Os executivos do TKO também sugeriram que um pacote dividido semelhante ao da NFL ou da NBA poderia estar em andamento para o UFC. Isso significa que a ESPN poderia manter alguns dos direitos de transmissão, mas o UFC também poderia fechar um acordo para transferir parte da programação para Netflix, Amazon ou outra rede de streaming.

Com todos os principais programas da WWE mudando para uma nova rede em 2025, é difícil saber com certeza se o UFC permanecerá com o status quo na ESPN, especialmente com outros licitantes interessados. O acordo WWE-Netflix definitivamente prepara o terreno para algumas negociações incrivelmente importantes que começarão para o UFC ainda este ano.