Tele Ianques de Nova Iorque fez um dos maiores movimentos do MLB fora de temporada, quando eles negociaram por Padres de San Diego lançador no beisebol Juan Soto — mas o Bombardeiros do Bronx não sinalizaram que estão satisfeitos em atrair apenas um Todas as estrelas. Executivo de alto nível Brian Cashman quer mais – e ele poderia recorrer a um dos Sotãoex-companheiros de equipe para obter poder estelar adicional em 2024.

O Ianques supostamente apresentaram uma oferta de contrato para arremessador de agente livre Blake Snellque ganhou o Prêmio NL Cy Young ultima temporada. Snell e Soto tocaram juntos em São Diego por partes de duas temporadas – e se os Yankees conseguirem, a dupla se reunirá em Nova Iorque à frente de Dia de aberturae que muitos mais virão.

Há um acordo próximo para Snell?

Jon Heyman, da MLB, informou na quinta-feira que os Yankees fizeram uma oferta oficial de contrato a Snell, que começou sua carreira no Raios de Tampa Bay – um dos Yankees Pelo menos rivais. No entanto, E aí cara advertiu que jogador e clube permanecem “distantes” em um acordo, e Nova York tem outros arremessadores em sua lista de desejos para ficar atrás do ás da equipe Gerrit Cole — como Marcus Stromanque os Yankees supostamente concordaram em assinar na noite de quinta-feira.

Mesmo assim, a perspectiva de unir Cole e Snell – o atual AL e vencedores do prêmio NL Cy Young – deve ser tentador para os Yankees, que esperam deixar um decepcionante 2023 para trás e retornar ao Série Mundial contenção. Nova York terminou 82-80 e perdeu a pós-temporada pela primeira vez desde 2016.

A seca do campeonato dos Yanks

A urgência dos Yankees em recrutar superestrelas neste inverno, sem dúvida, aumentou após o desastre da temporada passada – e nem mesmo a contratação Stroman impediria necessariamente um novo impulso para Snell. Nova York não vence a World Series desde 2009 e nem chegou ao Clássico de outono desde que derrotou o Filadélfia Phillies em seis jogos naquela temporada.

Snell é amplamente considerado o melhor arremessador disponível desde o Los Angeles Dodgers comprometeu mais de US$ 1 bilhão para assinar dupla japonesa Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto. O canhoto terminou 2023 com um recorde de 14-9, o melhor da MLB ERA 2.25e 234 eliminações – embora ele também tenha permitido o pior da liga 99 caminhadas pelo caminho.