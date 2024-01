Yasiel Puig se envolve em briga selvagem em jogo de beisebol venezuelano

Reproduzir conteúdo de vídeo



Ex-estrela da MLB Yasiel Puig se viu no meio de uma briga para limpar o banco durante um jogo de beisebol profissional na Venezuela esta semana… dando socos e sendo atingido enquanto os dois lados brigavam.

O caos eclodiu durante o jogo 2 da série do campeonato da Liga Venezuelana de Beisebol Profissional, no Estádio da Universidade de Caracas, na quarta-feira… quando o companheiro de equipe de Puig, Tiburones de La Guaira, Maykel Garcia acertou um dinger de duas corridas no final da 8ª entrada para colocar seu time em vantagem por 10-8 sobre Cardenales de Lara.

Ao contornar as bases, Garcia apareceu fazendo cachorro-quente na frente do banco do time adversário… correndo a boca e trotando lentamente antes de chegar em casa.

Naturalmente, os jogadores do Cardenales discordaram do exibicionismo… e um jogador começou a bater palmas para Garcia.

O confronto acirrado levou os dois times a deixarem seus abrigos… e uma briga começou.

Puig – que jogou na MLB pelo Los Angeles Dodgers, Cincinnati Reds e Cleveland de 2013 a 2019 – acabou bem no meio da violenta altercação… jogando as mãos e sendo atingido no processo.

Depois de alguns minutos, a ação cessou… e ambas as equipes voltaram aos seus esconderijos.

Surpreendentemente, ninguém foi expulso pela luta improvisada… e a equipe de Puig conseguiu vencer a disputa por 12-10.

Curiosidade – outra estrela da MLB deveria estar em campo … como outfielder do Braves Ronald Acuña Jr. estava jogando pelo La Guaira antes do torneio, mas recentemente ficou de fora para se preparar para a temporada de 2024.



