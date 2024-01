Yo Gotti volta ao palco menos de uma semana após a morte do irmão Big Jook

O rapper parou na Little Caesars Arena na noite de sexta-feira e deu 42… antes de apresentar seu hit “FU” para o público lotado.

Confira o vídeo… Gotti parece congelado com as correntes e um ataque angelical, todo branco – cuidando de seus negócios, apesar da tragédia pública que ele está enfrentando.

Como informamos anteriormente… o irmão mais velho do rapper nascido no Tennessee era baleado e morto Sábado, janeiro 13, do lado de fora de um restaurante em Memphis – ele tinha apenas 47 anos.