Zendaya deixa de seguir Tom Holland nas redes sociais e a bomba explode: ela se separou do ator?

ZendayaA onda de parar de seguir nas redes sociais não poupou vítimas, incluindo seu namorado Tom Holandalevando a rumores de que eles poderiam ter terminado.

Eles também não são vistos juntos há meses, segundo relatos, embora tenham admitido que deram as boas-vindas ao início do novo ano juntos.

Além disso, Zendaya deixou de seguir todo mundo, não era um número direcionado de pessoas, o que significa que provavelmente não era pessoal. Às vezes celebridades fazem isto, Lewis hamilton fez isso no último estágio de 2021, mesmo deixando de seguir a conta de mídia social de seu cachorro que ele administra.

A estrela do Homem-Aranha também não reagiu a isso e ele ainda a segue, minimizando quaisquer outras questões que eles possam ter terminado, embora não seja uma arma fumegante que confirme que tudo está bem no paraíso.

Segundo o TMZ, uma fonte com conhecimento direto da dupla confirmou que eles passaram a passagem de ano juntos, por isso, embora não sejam fotografados desde outubro, parecem ainda estar namorando.

Serena Williams, Zendaya e outras pessoas descem no tapete amarelo do NAACP Image Awards

Uma confirmação extra vem dos próprios lábios de Holland, quando questionado por um repórter se eles haviam terminado, ele respondeu de forma simples, mas decisiva: “Não, de jeito nenhum.”

Quando é o próximo filme do Homem-Aranha?

Quando chegou aos cinemas em 2021, Homem-Aranha: de jeito nenhum para casa conquistou os fãs ao reintroduzir Andrew Garfield e Tobey Maguire ao local, junto com seus respectivos vilões.

Imediatamente foi reverenciado como um dos maiores filmes do Universo Cinematográfico Marvel e um dos melhores filmes de super-heróis e os fãs têm esperado consistentemente por uma sequência nos três anos seguintes.

O desenvolvimento de um filme subsequente não é segredo. Segundo consta, já estava sendo escrito quando No Way Home foi lançado e Kevin Feigeum importante executivo do MCU, também confirmou que estava redigindo a próxima edição em Tom Holandaa história.

No momento, não temos data de lançamento, apenas que está sendo desenvolvido conceitualmente na sala dos roteiristas e que Holland está envolvido até certo ponto.