Zhang Weili x Yan Xiaonan segue para o UFC 300, primeira luta pelo título totalmente chinês

Yan Xiaonan realizou seu desejo e disputará o título peso palha do UFC contra o campeão Zhang Weili no UFC 300, anunciou o CEO do UFC, Dana White, na quarta-feira.

A luta Zhang x Yan marca a primeira vez que dois lutadores chineses se desafiam pelo título do UFC e reforça a escalação do título para o evento de grande sucesso, marcado para 13 de abril na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

“Esta luta tem algo durona estampada”, disse White no Instagram.

Yan, que teve um recorde de 6-2 nas últimas oito lutas, esperava lutar pelo título na China, e ela disse A hora do MMA que White apoiou a ideia. Surpreendentemente, ela estimou que tinha mais “odiadores” em seu país natal do que fãs. Mas agora a desafiante não terá que lidar com isso enquanto ela e o campeão vão para o quintal do UFC.

Em sua luta mais recente, Yan nocauteou a ex-campeã Jéssica Andrade no UFC 288 e estendeu sua atual sequência de vitórias para duas lutas. A seqüência de rebatidas veio de uma derrapagem de duas lutas que incluiu reveses contra a ex-campeã Carla Esparza e Marina Rodriguez.

Zhang tenta a segunda defesa de título de seu segundo reinado como campeã peso palha do UFC. Mais recentemente, ela defendeu o cinturão ao derrotar Amanda Lemos no UFC 292.

O UFC 300 ainda não tem atração principal, e White prometeu “pelo menos” mais dois anúncios no card da luta na quinta-feira. Uma luta crucial no peso leve entre o ex-campeão Charles Oliveira e Arman Tsarukyan está entre as várias lutas de destaque que vão para o card.