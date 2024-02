49ers Nick Bosa dá um soco no ataque do Chiefs por uma quantidade ridícula de pênaltis

EUNa preparação para o Super Bowl 58, os golpes verbais entre o São Francisco 49ers e a Chefes de Kansas City já começou, e não é outro senão Nick Bosa quem deu o primeiro soco.

Durante uma recente conferência de imprensa, Bosa foi questionado sobre Chefes ataque ofensivo Jawan Taylor e o desempenho geral do Cidade de Kansas linha ofensiva. Sem meias palavras, o Novato Defensivo do Ano de 2019 declarou sem rodeios: “Eles seguram muito”.

BosaA observação de não é sem mérito, especialmente quando se trata de Taylor. O atacante de 26 anos ganhou a duvidosa distinção de ser o jogador mais penalizado da liga este ano, acumulando impressionantes 20 pênaltis em 1.076 snaps ofensivos, de acordo com o Pro Football Focus. Embora a prática de infrações seja comum no futebol, o grande volume de TaylorAs penalidades de levantam sobrancelhas e sugerem um problema recorrente.

O próximo confronto entre Bosa e os edge rushers dos 49ers contra Taylor e o veterano tackle ofensivo Donovan Smith está se preparando para ser um confronto crucial no Super Bowl 58. Em seu encontro anterior no Super Bowl 54, os 49ers conseguiram demitir Patrick Mahomes quatro vezes. No entanto, o passe rápido pareceu desaparecer durante a recuperação dos Chiefs no quarto período, permitindo que Mahomes orquestrasse uma recuperação. Especificamente naquela 3ª e 15ª jogada para Monte Tyreek isso mudou o jogo.

Mahomes lidou bem com a pressão até agora

Notavelmente, Mahomes tem se mostrado evasivo nos últimos jogos dos playoffs, enfrentando pressão mínima de defesas robustas. No jogo do campeonato AFC contra o Corvos de Baltimorea defesa mais bem classificada da liga, Mahomes foi demitido apenas duas vezes. Notavelmente, ele não enfrentou sacks nos jogos dos playoffs contra o Golfinhos de Miami e Búfalo Bills.

Enquanto o 49ers se preparar para o Super Bowl 58, os holofotes estarão, sem dúvida, voltados Bosa e o resto da unidade pass-rush. Sua capacidade de perturbar Mahomes e aplicar pressão consistente será fundamental para evitar uma repetição do encontro anterior do Super Bowl, há quatro anos. Se a história servir de indicação, a avaliação inicial de Bosa pode apenas definir o tom para uma batalha feroz nas trincheiras no dia do jogo.

