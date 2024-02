’90 Day Fiance ‘Stars’ Campanha de arrecadação de fundos para o câncer de cólon é encerrada quando surgem dúvidas

Um casal de “90 Day Fiance” irritou as pessoas ao recuar em um anúncio sobre o câncer e aparentemente tentar arrecadar fundos com isso – algo que a plataforma que eles usavam fechou rapidamente.

Aqui está o acordo… Brandão dar Maria Denuccio – que se casou depois de aparecer no ’90DF: The Other Way’ no ano passado – disse a seus seguidores no fim de semana que Mary tinha câncer de cólon… algo que eles revelaram de forma bastante definitiva no início, sem qualquer dúvida.

Como parte do anúncio – no qual eles disseram abertamente que Mary havia sido diagnosticada com câncer de cólon depois de apresentar sintomas durante anos – eles também pediram doações para uma arrecadação de fundos que começaram… que, segundo eles, iria para a cirurgia que ela’ d-los para removê-lo.

Logo… os que duvidavam começaram a surgir e a questionar suas afirmações on-line, o que resultou em Brandan e Mary mudando ligeiramente o texto do diagnóstico de câncer – fazendo parecer que ela não tinha recebido nenhuma palavra oficial de um médico agora mesmo.

Em pouco tempo, toda a campanha de arrecadação de fundos foi interrompida – e tudo desmoronou.

Na época, a única mensagem que aparecia na página dizia… “GoGetFunding foi solicitado ou obrigado a interromper esta campanha”. Agora, porém, temos um pouco mais de clareza.

No início, não estava claro se a campanha – que, segundo todos os relatos, arrecadou apenas cerca de US$ 1.300 ou mais antes de ser rejeitada – foi interrompida pelos próprios Brandan e Mary… ou pela empresa, mas um representante da GoGetFunding disse TMZ… foram eles que realmente desligaram a tomada.

Fomos informados de que a empresa foi rapidamente sinalizada pelos usuários sobre o fato de ser suspeita – e depois de fazer algumas pesquisas sobre o assunto… a GGF sentiu que existiam evidências suficientes para descobrir tudo.

Agora, em termos do que aconteceu com o dinheiro das pessoas – no que diz respeito àqueles que doaram – GoGetFunding diz que as doações foram recebidas via PayPal para esta campanha… e nenhum dinheiro passou pelo site, então não há como reembolsar alguém especificamente.

A GGF prossegue dizendo que aconselhou qualquer pessoa que doou e que os contactou posteriormente para obter ajuda a contestar quaisquer cobranças/retiradas com os seus bancos – e a denunciar qualquer actividade suspeita à polícia se sentirem que a mesma atingiu esse nível. Não está claro se alguém fez isso.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Quanto ao que Brandan e Mary têm a dizer sobre tudo isso agora… eles realmente nos dizem que foram eles que interromperam a campanha GoGetFunding porque as pessoas os estavam inundando de ódio. Mary acrescenta: “Eu sei que anunciei que tenho câncer de cólon. Só estou com muito medo daquela vez porque estava com dor e com todos os sintomas. pelos médicos.”