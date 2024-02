A arrecadação de fundos para a estátua de Jackie Robinson chega a US$ 175 mil

A liga juvenil de beisebol que teve seu amado Jackie Robinson estátua roubada e destruída recebeu dinheiro mais que suficiente para substituir o tributo… com mais de US$ 175 mil arrecadados até agora para a causa.

Como informamos anteriormente, a Liga 42 em Wichita, Kansas, teve sua figura de bronze da lenda do beisebol retirada de fora de suas instalações na semana passada… e, infelizmente, ela foi encontrada destruída sem possibilidade de reparo em uma lata de lixo incendiada em um parque próximo na terça-feira.

A GoFundMe foi criada para ajudar a substituir a estátua de Robinson… e embora tivesse um valor estimado de US$ 75.000, a campanha já ultrapassou sua meta.

A League 42 diz que seu orçamento anual aumentou para US$ 400 mil por ano… e o dinheiro arrecadado continuará a ajudar as crianças a aprender o esporte sem ter que se preocupar com altas taxas de inscrição.