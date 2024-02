A ausência dos Cowboys McCarthy e Zimmer no Combine levanta sobrancelhas nos círculos da NFL

Tele decisão por Dallas Cowboys treinador principal Mike McCarthy e o novo coordenador defensivo Mike Zimmer para pular o Combinação de Escotismo da NFL 2024 levantou algumas sobrancelhas. Embora McCarthy tenha explicado que eles teriam uma semana inteira para trabalhar juntos e ainda poderiam participar por meio de videochamadas e reuniões, há preocupações sobre o impacto potencial de perder as interações e observações presenciais que o Combine oferece.

A afirmação de McCarthy de que “a capacidade de carga de trabalho e a eficiência do tempo faziam mais sentido para eles permanecerem no The Star” está sendo questionada. Parece não haver nenhuma razão válida para uma “crise de tempo” que os impediria de integrar a Zimmer no sistema e conduzindo pesquisas completas de aferição antes do Draft da NFL. “Zim e eu teremos uma semana inteira juntos aqui e cobriremos muito sobre as coisas em que estamos trabalhando”, disse McCarthy.

A decisão de priorizar a permanência no The Star em vez de comparecer ao Combine levanta dúvidas sobre a abordagem da equipe. A ideia de confiar apenas em videochamadas e visualizações de fitas para avaliar as perspectivas do projecto, como mencionou McCarthy, parece insuficiente. “Ao mesmo tempo, ainda podemos participar no processo Combine e ter contacto direto através de videochamadas e reuniões, tendo também os nossos treinadores no terreno”, acrescentou McCarthy.

Esta abordagem carece de interações e observações pessoais que podem fornecer informações valiosas sobre o caráter e o comportamento de um jogador. Como explicou um olheiro experiente, estar presente nos jogos universitários permitiu-lhes observar não apenas o desempenho de um jogador em campo, mas também o seu comportamento fora do campo, o que pode ser igualmente revelador.

Os fãs estão questionando a decisão

A decisão também contrasta com a abordagem prática de outros treinadores e funcionários da liga, como o técnico do Rams Sean McVay, que costuma frequentar o Combine apesar de insistir nas características específicas do jogador que ele valoriza. A ausência de McCarthy e Zimmer em um evento tão crucial levanta questões sobre se os Cowboys estão realmente maximizando suas oportunidades para construir um elenco competitivo.

Concluindo, embora McCarthy e Zimmer possam ter suas razões para pular o Combine, a decisão levanta preocupações legítimas sobre a abordagem da equipe na avaliação de talentos e na construção de elenco. O valor das interações e observações pessoais não pode ser esquecido, especialmente em uma fase tão crítica como a NFL Scouting Combine.