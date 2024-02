A avaliação de Shedeur Sanders NIL leva os fãs a denunciarem o nepotismo enquanto o filho de Deion se prepara para lucrar

Bser filho de um famoso atleta esportivo nunca é um caminho fácil de seguir, pois Shedeur Sanders está descobrindo lentamente. Mesmo enquanto o astro do futebol universitário avança no sistema assim como seu pai, Deion Sandershá fãs que o criticaram por seu Avaliação de nome, imagem e semelhança (NIL)acusando Shedeur de lucrar com o sucesso de seu pai.

O NIL oferece aos atletas iniciantes a oportunidade de lucrar com a imagem de sua marca, já que as regras proíbem estritamente os jogadores de serem pagos por suas escolas. Já foram impedidos de ganhar através dos seus direitos NIL, mas isso foi levantado em 2021, quando o A NCAA suspendeu a proibição em todo o país.

Os filhos de Deion Sanders, Shedeur e Shilo, desfilam na passarela da Louis Vuitton em ParisTwitter

Mas em uma lista diferente compilada pela FOX no X, Sanders foi classificado no topo da pilha. Seu NIL é estimado em US$ 4,7 milhões, enquanto o sobrinho dos irmãos da NFL Eli e Peyton Manning, Arch Manningfoi listado como o próximo mais alto, com US$ 2,9 milhões.

Isto levou alguns utilizadores das redes sociais a questionar o papel do nepotismo em ajudar os filhos de ex-atletas a alcançarem posições de elevado rendimento antes de se tornarem profissionais.

Com certeza, notícias de O valor impressionante de Shedeur não foi bem recebido pelos fãs de futebol, que o acusaram de aproveitar o sucesso de seu pai.

Um usuário comentou abaixo da escrita gráfica: “risos, que piada. Ser pago pelo nome do papai”. Outro disse: “Sanders só está conseguindo isso por causa do papai! Ele está longe de ser tão bom em campo!”

Pressão do pai

O pai dele, Deion Sandersé um lendário jogador de dois esportes na NFL e MLB e ainda ocupa um lugar de prestígio no jogo até hoje. O jogador de 56 anos é o treinador principal do Universidade do Colorado e, portanto, escolhe seu filho Shedeur, 22, como seu quarterback número 1.

Mas embora haja críticas relacionadas ao nepotismo, o Buffaloes QB subiu ao topo do jogo universitário, lançando 27 touchdowns e 3.230 jardas de passe em 2023.

Isso apenas o coloca em 24º lugar entre 130 jogadores no ranking oficial da NCAA, embora suas três interceptações sejam um dos totais mais baixos entre os QBs que jogaram 10 partidas ou mais. Ele também jogou cinco partidas a menos que o QB com melhor classificação na lista, Michael Penix Jr., de Washington.