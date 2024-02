A condição de Julian Edelman para que os Chiefs sejam considerados uma dinastia: Patrick Mahomes vai gostar?

Tele pergunta se Patrick Mahomes está lançando uma dinastia está na boca de muitos fãs do NFL mas para alguns, ele tem que ganhar pelo menos mais um Super Bowl com o Chefes de Kansas City para atingir essa marca. Felizmente para ele, ele terá outra chance no dia 11 de fevereiro contra o São Francisco 49ers.

Independentemente de eles derrotarem Christian McCaffreyPor outro lado, fazer quatro Super Bowls em cinco anos não é motivo para torcer o nariz. É o tipo de forma que Bill Belichick e Tom Brady eram sinônimos entre 2000-2019, mas ele não tem anéis suficientes de acordo com Julian Edelman.

“Você precisa de três para participar da conversa sobre a dinastia e eles estão no caminho certo,” Edelman disse à Complex Sports. “Eles não poderiam vencer este ano e depois voltar e vencer no próximo ano e isso ainda é uma dinastia.

“Mas sempre pensei que três fosse uma dinastia. Não sei, talvez esteja errado.”

Elogios à capacidade dos Chiefs de se recuperar

No NFL, as carreiras de alguns jogadores são tão curtas que vencer Super Bowls e permanecer leais a uma organização nem sempre é sua principal prioridade. Com o risco de lesão e o fato de que algumas posições consideram você um veterano depois de apenas três anos regulares, muitos jogadores buscam dinheiro.

Mesmo assim, os Chiefs estão sempre presentes na pós-temporada. Mesmo com a difícil temporada de 10-6 de 2023, eles ainda chegaram ao jogo final. Para Edelmanessa capacidade de recuperação e adaptação às mudanças e dificuldades os diferencia das demais equipes.

“Tem sido realmente impressionante ver como eles conseguiram reinventar sua equipe ano após ano”, disse Edelman. “Quero dizer, no ano passado, sair e vencer o Super Bowl depois Monte Tyreek esquerda, isso foi enorme.”

“Então, conseguir um novo elenco de personagens e gostar Gronk [Rob Gronkowski] disse, eles precisam desse núcleo central da equipe, Patrick Mahomes, Travis Kelce, Chris Jones na defesa, Spagnoula na defesa, e Andy Reid.”