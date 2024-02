A condição que o príncipe William impõe a seu irmão Harry para retomar seus deveres reais

EUna saga contínua da dinâmica da família real, Rei Carlos está supostamente ansioso para se reconciliar com seu filho mais novo, Príncipe Harry. No entanto, de acordo com o correspondente real Ricardo Édenqualquer retorno potencial aos deveres reais de Harry depende de ele se distanciar de seus empreendimentos lucrativos e emitir um pedido formal de desculpas.

Em seu último boletim informativo Palace Confidential, Eden sugere que Príncipe William permanece resoluto sobre este assunto, indicando uma potencial postura futura quando ascender ao trono.

O Príncipe William compartilha suas prioridades que ocuparam seus pensamentos nos últimos meses

Uma tentativa de reconciliação

Ele especula que Harry pode se encontrar cada vez mais isolado dentro do círculo familiar, ecoando os sentimentos expressos pela falecida Rainha em relação ao desejo dos Sussex de serem financeiramente independentes.

“O que ouvi é que, embora o rei esteja interessado em consertar as coisas com seu filho mais novo, Príncipe William está convencido de que a Casa Real deve manter o acordo da cimeira de Sandringham com rainha Elizabeth de 2020″, escreve Eden.

“O rei, meu colega Rebeca Inglês foi informado, era firmemente da opinião de que não havia caminho de volta para Harry como um trabalhador da realeza ‘de qualquer forma, forma ou forma’.

“Agora, Harry quer retornar aos deveres reais, de alguma forma, pelo que me disseram. Mas esta semana ele teve uma amostra do que esperar quando seu irmão for rei – isolamento.

“Não há nenhuma maneira de os Sussex serem autorizados a voltar à ‘The Firm’ quando William estiver no trono, a menos que desistam de ganhar dinheiro e peçam desculpas por seu comportamento nos últimos anos.

“Não vou prender a respiração.”

Relatórios recentes indicando atormentara disposição de voltar temporariamente aos deveres reais, especialmente à luz da Rei Carlos‘preocupações de saúde, foram recebidas com refutações rápidas e duras de fontes no Reino Unido.

Apesar das calorosas trocas entre pai e filho, conforme relatado pelo The Times, a perspectiva de Harry assumir um papel real durante a doença de seu pai foi recebida com ceticismo e resistência.