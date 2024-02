A confissão mais sincera de Caitlin Clark após uma dura derrota para Indiana: Fui empurrada para fora do lugar

Fapós uma dura derrota contra o Indiana Hoosiers, Iowa Hawkeyes‘ Caitlin Clark reconheceu que a fisicalidade da equipe adversária perturbou seu ritmo. A derrota por 86-69 diminuiu as chances de Iowa de conquistar o título da temporada regular do Big Ten.

Apesar de seu prolífico histórico de pontuação Clark lutou, acertando 8 de 26 do campo e 3 de 16 de fora do arco. Refletindo sobre o jogo, ela atribuiu ao forte esforço defensivo do Indiana os desafios de seu time.

“Ser físico, me defender, negar-me a bola, jogou muitas pessoas diferentes em mim”, Clark disse.

“Meio que me empurrou para fora do meu lugar, me deixou um pouco mais fundo do que eu queria. Jogou uma pequena caixa em nós.

“Depois que você desce, você meio que tem que começar a tirar algumas fotos que talvez você não faria. [normally] tome necessariamente.

“Pensei que talvez pudéssemos ter ido mais para o cesto. Não diria que somos realmente uma equipa que joga muito atrás. Lutámos, mas eles sempre responderam e tiveram uma resposta”.

Esta derrota ecoa uma derrota sofrida quase um ano antes, desencadeando uma impressionante sequência de vitórias para Iowa. Atualmente, suas chances de conquistar o título da temporada regular do Big Ten de 2024 diminuíram, ficando em 12-3 na liga.

Com três jogos restantes da temporada regular incluindo um confronto crucial contra o Ohio State Iowa pretende se recuperar.

Marcos de Caitlin Clark

Clarkque recentemente ultrapassou Kelsey Ameixarecorde de pontuação da NCAA, está se aproximando de outros marcos significativos em sua carreira, atualmente a 75 pontos de ultrapassar o recorde da LSU Pete MaravichO recorde masculino da NCAA de 3.667 pontos.

Kansas’ Lynette Woodard detém a marca universitária feminina da AIAW com 3.649 pontos, enquanto Francis Marion Pérola Moore tem o recorde de escolas pequenas femininas da AIAW com 3.884 pontos.