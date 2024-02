A confissão sincera de Travis Kelce sobre George Kittle choca os fãs

Travis Kelce afirmou que o tight end do San Francisco 49ers, George Kittleé o melhor da divisão, colocando-o acima de si mesmo antes do confronto do Super Bowl com Kelce’s Chefes de Kansas City no Allegiant Stadium em Las Vegas, Nevada, no domingo, 11 de fevereiro.

RELACIONADO:

Travis Kelce está realmente vivendo o sonho agora com Taylor Swift e aqui está a prova

É um grande elogio, já que o próprio Kelce ainda está no topo de seu jogo e tem a chance de se tornar três vezes Super Bowl vencedor se sair vitorioso do jogo entre os campeões da Conferência AFC e os vencedores da Conferência NFC.

“O rei do Tight End U”, disse Kelce à mídia. “Ele é o melhor tight end da liga, e merecidamente este ano.

“Ele está jogando com as luzes apagadas, jogando o melhor futebol de sua carreira e realmente catapultando o time de San Francisco para os playoffs.

“Eu não poderia estar mais orgulhoso dele, não poderia estar mais honrado em enfrentar George em outro Super Bowl. Não posso dizer coisas incríveis o suficiente sobre quem ele é como homem e quem é sua família. Não posso dizer nada de ruim sobre ele.”

Kelce conquistou seus dois anéis em 2019, quando derrotou o 49ers por 31 a 20, e em 2023, quando superou seu irmão, Jason, em Super Bowl LVII quando os Chiefs venceram o Filadélfia Eagles 38-35. Kelce marcou touchdowns em ambas as disputas, desempenhando um papel significativo nos triunfos.

Estatísticas de George Kittle em 2023 vs Kelce

Com os elogios de Kelce em mente, qual é a distância que ele percebe entre ele e Kittle? Veja como eles se compararam estatisticamente ao longo da temporada regular de 2023 em 16 jogos.

Até 2023, Kelce fez 93 recepções para 984 jardas e cinco touchdowns de um total de 121 alvos do quarterback estrela do time, Patrick Mahomes. Ele teve uma média de 10,6 jardas por corrida, mas não correu durante a temporada regular.

Kittle, por outro lado, fez 65 recepções em 90 alvos, mas superou seu rival ao correr 15,7 jardas por corrida, totalizando 1.020 jardas na temporada regular. Ele adicionou seis touchdowns ao seu nome, mas, como Kelce, quase não correu.