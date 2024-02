A despedida emocionante de Sylvester Stallone do co-estrela de ‘Rocky’ Carl Weathers: “Apollo, continue socando”

TO mundo do cinema e do boxe ficou triste na sexta-feira com o falecimento de Carl Weathers. Carreira de ator de Weathers durou 50 anos e comecei a seguir um breve carreira no futebol americano.

Weathers ficou famoso por sua interpretação de “Apolo Credo” no Rochoso franquia de filmes, estrelando ao lado Sylvester Stallone quem foi o principal protagonista. Após a notícia da morte de Weathers, Stallone postou um homenagem sincera e emocionantechamando-o de “parte integrante da minha vida“.

A emocionante homenagem de Sylvester Stallone a Carl WeathersSylvester Stallone/IG

A sincera homenagem de Sylvester Stallone a Carl Weathers

Stallone ficou visivelmente emocionado durante todo o vídeo, mantendo suas palavras unidas por pura força mental.

Quando ele entrou naquela sala e eu o vi pela primeira vez, vi grandeza, mas não percebi quão grande era. Eu nunca teria conseguido o que fizemos com Rocky sem ele. Ele foi absolutamente brilhante. Sua voz, seu tamanho, seu poder, sua habilidade atlética, mas o mais importante: seu coração, sua alma. Ele era mágico e eu tive muita sorte de fazer parte de sua vida. Então Apollo, continue socando.

Weathers interpretou Apollo Creed nos primeiros quatro filmes de Rocky, levando à sua morte em Rochoso IV nas mãos de “Ivan Drago”, de Dolph Lundgren.

Stallone”Rocky Balboa” e Creed desenvolvem um amizade extremamente próxima depois de serem rivais nos dois primeiros filmes. É claro que a química na tela se traduziu em um relacionamento interpessoal muito próximo no mundo real.