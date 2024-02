A especialista e autora em tecnologia Kara Swisher afirma que o governo precisa regulamentar a IA agora

TMZ. com

Kara Swisher está caindo na real sobre a inevitabilidade da inteligência artificial… oferecendo conselhos sinceros sobre como devemos navegar na tecnologia em constante evolução no futuro.

Recebemos a famosa jornalista de tecnologia – que acaba de lançar seu novo livro, “Burn Book: A Tech Love Story” – terça-feira no “TMZ Live”, onde ela emitiu um aviso sobre o que está por vir para a IA.

É por isso que ela acha que o governo precisa iniciar um diálogo com as empresas de tecnologia sobre regulamentação… algo que faz com outras indústrias.