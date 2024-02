Julia Navalnayaa viúva de Alexei Navalnypartilhou detalhes perturbadores com o Parlamento Europeu sobre o tratamento dispensado ao corpo do seu falecido marido após a sua morte no gulag do Ártico.

Navalnaia expressou profunda preocupação de que o funeral, marcado para sexta-feira, 1º de março, possa se tornar um caos devido à incerteza em torno da presença policial e ao potencial de prisões.

Putin: A Rússia não tinha uma unidade como esta há muito tempoPA

O funeral acontecerá no cemitério de Borisovskoye, após uma cerimônia de despedida em uma igreja no distrito de Maryino.

No entanto, o Kremlin emitiu um aviso aos russos, instando-os a não usarem o funeral como plataforma para protestos. Os líderes ocidentais apontaram o dedo para Vladímir Putin pela morte de Navalny, uma acusação que o Kremlin negou veementemente.

O que Yulia Navalnaya disse?

Julia Navalnaya fez uma nova acusação contra o governo.

“Putin é um monstro sangrento”, declarou ela.

No entanto, o governo defendeu-se, com o porta-voz de Putin Dmitri Peskov afirmando que tais acusações são “apelos provocativos” que violam as leis russas.

Respondendo a essas chamadas, Peskov enfatizou que haveria consequências legais e policiais para aqueles que participassem.

As circunstâncias que rodearam a morte de Navalny permanecem envoltas em mistério, com alegações de envenenamento e tortura antes da sua morte. O grupo gulagu.net exigiu uma investigação independente sobre os acontecimentos que levaram à morte de Navalny.

No entanto, as autoridades russas rejeitaram estas alegações, sugerindo que Navalny provavelmente morreu de “síndrome de morte súbita”.

A entrega atrasada de NavalnyA entrega do corpo à sua família apenas alimentou mais suspeitas. Julia Navalnaya acusou o governo de Putin de tentar encobrir o assassinato de seu marido.

Em meio às tensões e especulações em torno NavalnyApós o funeral, a família enfrenta obstáculos significativos na organização de uma cerimónia adequada.

Há receios de que as autoridades russas possam estar a tentar evitar que o evento se transforme numa manifestação em massa contra Coloque emregime.