A estrela da AEW Saraya luta contra o mascote do Phoenix Suns e o derruba com um movimento poderoso

A estrela da AEW, Saraya, recentemente exibiu suas habilidades e destreza no wrestling em um local inesperado – um jogo da NBA na noite de terça-feira. O evento, realizado no Footprint Center em Phoenix, Arizona, durante um confronto entre o Milwaukee Bucks e o Phoenix Suns, tomou um rumo divertido quando Saraya se envolveu com o mascote do The Suns, Go the Gorilla.

Um videoclipe no Twitter/X mostrou Saraya na quadra durante a partida ao lado do mascote do Suns. O líder dos Outcasts pode ser visto chutando o mascote antes de acertar um snap suplex no icônico mascote, conhecido por suas atuações enérgicas e cativantes nos jogos do Suns desde 1988.

Seu “combate” com Go the Gorilla adicionou uma reviravolta inesperada ao evento quando ela executou um suplex no mascote. A interação de Saraya com o mascote não apenas proporcionou um momento memorável para os presentes, mas também gerou agitação e entusiasmo online à medida que o videoclipe circulava pelas plataformas de mídia social.

Saraya choca o mundo do wrestling com seu novo visual

Saraya recentemente mudou drasticamente seu visual, deixando muitos queixos caídos de surpresa. Uma de suas postagens recentes no Instagram apresentou uma série de fotos tiradas durante sua última sessão de fotos. Nessas imagens, os fãs podem vê-la vestindo uma roupa vermelha chamativa.

Junto com o look, ela também adornou uma jaqueta de couro preta que deu um toque de ousadia ao look geral.