Aeste ano MLS Media Day, MARCA trouxe uma lufada de ar fresco ao cenário, orquestrando um evento único e divertido: o Marcatlo. Este circuito dinâmico viu 25 jogadores da MLS de vários times se envolverem em uma série de desafios inusitados, desde testes de cultura pop até golfe, todos de bom humor. O destaque? A coroação de Jesus Ferreira,FCDallas Atacante e estrela da Seleção Masculina dos EUA (USMNT), como campeão final do Marcathlon.

Jess Ferreira enfrenta o primeiro ‘MARCA-thlon’ no MLS Media DayMarca.com

A análise do Marcatlo

O Marcathlon começou com um quiz sobre cultura pop, onde os jogadores tentavam identificar celebridades pelo rosto. Estrelas como Travis Kelce, Taylor Swift, 50 Cent e até Peso Pluma formou um grupo selecionado que deu aos jogadores um início desafiador para o evento.

A seguir foi o MLS rodada de perguntas e respostas, testando o conhecimento dos jogadores sobre a liga. Seguiram-se perguntas rápidas sobre preferências pessoais, dando aos fãs um vislumbre da vida fora do campo de seus atletas favoritos.

O grande final? Foot-golfe, um jogo de precisão e delicadeza, onde cada jogador tinha três chances de enfiar a bola no buraco.

MARCA English

MARCA English

Resultados vitoriosos de Ferreira

USMNT estrela Jesus Ferreira se destacou com desempenhos impressionantes em todos os aspectos. Ele acertou 7 de 9 no questionário sobre cultura pop, mostrando sua familiaridade com celebridades. Curiosidades da MLS provaram ser muito fáceis para Ferreiraganhando uma nota 5 perfeita em 5.

O verdadeiro empecilho foi a partida de golfe, onde Ferreira acertou 3 de 3 perfeitos. Sua precisão e sutileza neste desafio garantiram seu lugar no topo da classificação do Marcathlon.

Enquanto a poeira baixava no Marcathlon, Jesus Ferreira emergiu como campeão, demonstrando não apenas suas habilidades no futebol, mas também sua capacidade de enfrentar desafios inusitados com talento. Volte para mais recapitulações em vídeo, onde você pode testemunhar em primeira mão como seus jogadores favoritos da MLS se saíram no evento inicial do ano.