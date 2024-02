A estrela de ‘Euphoria’ Jacob Elordi está sendo investigada pela polícia após briga com repórter

Jacob Elordi está atualmente nas manchetes por sua participação em ‘Queima de sal’, ‘Euforia’ e ‘Priscila’No entanto, ele também ganhou as manchetes depois que um repórter da Austrália apresentou uma queixa após uma acalorada altercação do lado de fora de um hotel.

Jacob Elordi pediu ao denunciado que excluísse a filmagem, mas ele se recusou a fazê-lo

Elordi voou para casa na Austrália para participar do Prêmio AACTA na Gold Coast em 10 de fevereiroe de acordo com Joshua Fox, que trabalha para a KIIS FM, a estrela de cinema não gostou das perguntas feitas, e isso levou ao ataque.

Após o sucesso de Saltburn, uma vela perfumada chamada Jacob Elordi’s Bathwater foi lançada, e Fox perguntou se ele “poderia tomar um pouco de água do banho para Aniversário de Jackie O” ao que o ator recusou e pediu para “parar de filmar e apagar a filmagem”.

Fox é produtor do The Kyle & Jackie O Show e, durante a transmissão, ele falou um pouco sobre o que aconteceu: “Eu me recuso a (excluí-lo) porque me sinto desconfortável agora e esta é a única evidência, e então Jacob meio que vira e meio que me empurra contra a parede e suas mãos estão na minha gargantat.”

De acordo com a Variety, a polícia tem imagens de CCTV da altercação

“Oficiais vinculados Comando da Área Policial das Praias Orientais estão investigando depois que um homem foi supostamente agredido em frente a um hotel nos subúrbios orientais de Sydney”, disse o comunicado.

“A polícia foi informada por volta das 15h30 do sábado, 3 de fevereiro de 2024, um homem de 32 anos foi supostamente agredido por um homem de 26 anos,“, elaborou o comunicado. “O homem não sofreu nenhum ferimento.”

Fox é conhecido por fazer algumas acrobacias nas redes sociais, onde invade casamentos de ‘Married At First Sight’ e depois os publica online.