A estrela de ‘Home Alone’ Devin Ratray se declara culpada em caso de violência doméstica

Documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, mostram que depois de entrar com sua contestação, ele foi condenado por um juiz – e ficará em liberdade condicional pelos próximos 3 anos… ao mesmo tempo em que foi condenado a completar um Programa de Intervenção de Agressores e passar por uma avaliação de drogas/álcool.

Devin – que compareceu por videoconferência com seu advogado – também deve cobrir as custas judiciais e não ter contato com a vítima.