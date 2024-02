A estrela de ‘RHOC’ Tamra Judge mói no bar durante uma noite selvagem, câmeras rodando

Juiz Tamra está desistindo dos produtos para ‘Real Housewives of Orange County’ – ela estava com vontade de se soltar e, felizmente para você, ela garantiu que as câmeras capturassem a noite selvagem em um bar.



O TMZ obteve este clipe da estrela do reality show – depois que ela parecia ter bebido demais – caindo de bunda enquanto dançava no topo do bar do The Boulevard em Costa Mesa.

Um cliente aproveitou ao máximo a queda… derramando uma bebida na virilha de Tamra depois que ela caiu.

Tamra tinha a intenção de continuar seu bom tempo, ficando de pé e se esbarrando em outra garota morena… enquanto Vicki foi embora em segundo plano.

A noite fora deve ser um leve alívio para Tamra e o resto do elenco de ‘RHOC’ … especialmente porque as filmagens da 18ª temporada foram mais dramáticas do que nunca – principalmente devido ao ex-membro do elenco Alexis Bellinoo retorno.



TMZ confirmou seu retorno no mês passado, com os produtores do programa aproveitando o drama entre ela e Shannon Beador – principalmente decorrente de namorar o mesmo cara, John Janssen.