A estrela de ‘The Bear’, Ayo Edebiri, destruiu Jennifer Lopez em 2020, agora ambas no ‘SNL’

Deusa do Golpe

A estrela de ‘Bear’ é a apresentadora deste fim de semana, e Jenny é a convidada musical – então você deve imaginar que seus comentários ressurgidos podem tornar tudo um pouco estranho durante os ensaios antes do grande show de amanhã à noite.

Ayo apareceu em um podcast em 2020 com uma mulher chamada Laci Mosley que hospeda “Scam Goddess” – que se dedica a descobrir “golpes” aos olhos do público e fofocar sobre eles. Neste episódio em particular, ela teve Ayo (que, novamente, ainda não era uma grande estrela de TV).