A estrela do Chiefs, Chris Jones, copia a mensagem de Travis Kelce no Super Bowl com a famosa frase da WWE

Chefes de Kansas City estrela Chris Jones enviou uma mensagem clara aos seus detratores antes do Super Bowl depois de rebater as críticas sobre seu desempenho este ano. Jones tirou uma folha do Travis Kelcelivro, usando a famosa frase de WWE lenda Dwayne The Rock Johnson e dizendo aos seus críticos para “calarem a boca” depois de receberem ódio.

Os Chiefs estão em seu quarto Super Bowl em cinco anos e enfrentam o São Francisco 49ers no Estádio Allegiant em Las Vegas em 11 de fevereiro. Mesmo assim, seu ataque foi decepcionante durante toda a temporada e o quarterback Patrick Mahomes ainda não apresentou um desempenho revelador.

O tackle defensivo Jones teve um dos melhores desempenhos, já que a equipe de Andy Reid se moveu para fortalecer sua defesa, arrecadando 10,5 sacks em 16 jogos, 30 tackles combinados e quatro passes defendidos.

O jovem de 29 anos, que se autodenominou ‘Stone Cold’ em homenagem a WWE a estrela Stone Cold Steve Austin respondeu àqueles que torcem ativamente contra os Chiefs antes do confronto de domingo.

“Conheça o seu papel e cale a boca” Jones disse, sorrindo, falando com Charly Arnault do OutKick.

Jones não tem medo de ser o vilão quando necessário, já tendo falado mal Tom Brady quando as duas equipes se enfrentaram em 2021 Super Bowl. Porém, não teve o efeito desejado, já que Brady e os Bucs demoliram os Chiefs por 31-9.

Jones entende o ódio dos Chiefs

Desde BradyApós a aposentadoria de Bill, os Chiefs intensificaram as coisas e estão procurando criar uma dinastia própria na NFL. Com quatro participações nos últimos cinco Super Bowls, Kansas City pode dar a Mahomes e Kelce seus terceiros anéis para aproximá-los do futuro Hall da Fama.

Por esse motivo, Jones admitiu que entende por que alguns neutros irão favorecer os 49ers, já que estão “cansados” do domínio dos Chiefs.

“Sim, boa sorte. Com toda a honestidade, entendo. As pessoas se cansam de ver as mesmas pessoas vencerem. Isso faz parte”, disse ele aos repórteres.

“Eles se acostumam com novos jogadores vencendo todos os anos, e tivemos a sorte de estar nesta situação três dos últimos quatro anos. Então, boa sorte. Se você nos apoiar, nós agradecemos. Ainda amamos você .”