A estrela dos Yankees considera a temporada de 2023 um ‘desastre’ e fala de uma nova motivação para 2024

Fnovas equipes em MLB foram tão decepcionantes em 2023 quanto o Ianques de Nova Iorque. Saindo de uma temporada de 99 vitórias e um Série do Campeonato AL aparição em 2022, a maioria esperava o Ianques ser candidatos ao campeonato – e talvez vencer seu primeiro Série Mundial desde 2009. No entanto, os Yankees lutaram ao longo da campanha, e apenas uma finalização quente garantiu que sua seqüência de temporadas de vitórias permanecesse intacta.

Gerrit Coleo reinado Prêmio AL Cy Young vencedor e o ás de Nova Iorqueequipe de arremessadores, não vê uma temporada igualmente infeliz para os Yankees em 2024. Como Cole disse a repórteres na quinta-feira, o foco dos Yankees é distanciar-se o máximo possível do ‘desastre’ de 2023.

O objetivo de Cole: vencer a World Series

Falando à mídia da base de treinamento de primavera dos Yankees em Tampa, FlóridaCole disse que permanecer saudável será vital se o Bombardeiros do Bronx devem dar um passo à frente em 2024. Cole em parte culpou as lesões pelo recorde de 82-80 de Nova York em 2023, uma marca que viu a franquia de maior sucesso do beisebol terminar 19 jogos fora do primeiro lugar no AL East.

Um verdadeiro titular número 2, atrás de Cole, ajudaria muito a estabilizar o que era uma rotação abaixo da média em 2023. Arremessador canhoto Carlos Rodon está saudável novamente depois que lesões o limitaram a 14 partidas na primeira temporada de sua contrato de seis anos e US$ 162 milhõese os Yankees contrataram o All-Star destro Marcus Stroman a um contrato de dois anos no mês passado.

Se a rotação do arremesso permanecer correta, os Yankees terão a chance de se recuperar rapidamente e atingir o objetivo principal de Cole, aquele que ele tem desde que trocou Houston para Nova York em 2020: vencer a World Series.

Cole ansioso para assistir Juan Soto

Os Yankees em dezembro realizaram uma das maiores jogadas da entressafra, completando uma troca com o Pais que viu o outfielder golpeando Juan Soto mude para o Bronx. Sotãoque recebeu um recorde de US$ 31 milhões em arbitragem após ingressar em Nova York, dará um impulso imediato a uma escalação que terminou em 11º lugar no AL em corridas marcadas na temporada passada.

“Estou muito grato por não ter que lançar contra ele e estou muito grato por ele estar do nosso lado”, disse Cole na quinta-feira.

Soto atingiu o recorde de sua carreira com 35 home runs para São Diego última temporada, e mais de 40 dingers estão em jogo para o rebatedor canhoto quando ele chega a Nova York – visto que está a apenas 314 pés do home plate em Estádio Ianque para o “varanda curta“no campo certo. Soto dá ao gerente Aaron Boone um golpe mortal ao lado do ex-MVP Arão Juiz na ordem de rebatidas – e embora Juiz jogar no campo central pode não ser o ideal defensivamente, Nova York aposta que os benefícios ofensivos superarão os negativos.