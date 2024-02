A estrela pornô Kagney Linn Karter se matou com uma espingarda na boca

Kagney Linn Karter O suicídio de foi tão horrível quanto se poderia imaginar – envolvendo um ferimento autoinfligido por arma de fogo… de ninguém menos que uma das armas de fogo mais potentes do mercado.

De acordo com autoridades do condado de Cuyahoga, a ex-estrela pornô morreu por suicídio na semana passada – e sua causa oficial de morte está listada como um ferimento intraoral de arma de fogo. O que isso significa em termos leigos… ela colocou uma espingarda na boca e puxou o gatilho.

A atualização horrível é absolutamente angustiante para seus entes queridos e fãs, sem dúvida – e parece ter surgido do nada… especialmente quando você considera que ela postou uma foto feliz de uma praia na Flórida apenas alguns dias antes do incidente.

Seus amigos começaram um GoFundMe para sua mãe, que está cuidando dos preparativos do funeral.

Na descrição do GFM, o círculo íntimo de Kagney afirma que ela luta contra problemas de saúde mental há anos – algo que sua família imediata não comentou ou confirmou. Se for verdade, porém… certamente ajudaria a explicar a tragédia. À primeira vista, ela semeia OK.