A ex-Kate Quigley de Darius Rucker o arrasta para uma prisão por drogas no Tennessee

Dario Ruckerex Kate Quigley está esfregando o nariz em sua prisão no Tennessee por porte de drogas … chamando isso de “carma” e ele de “d-bag”.

O comediante postou uma mensagem no aplicativo de mídia social X horas depois de Rucker ter sido preso na prisão do condado de Williamson por dois delitos na quinta-feira e sua foto se espalhar pela mídia nacional.

Quigley escreveu: “Sim. Ouvi dizer. Tudo o que posso dizer é Karma.”

Mas Quigley não terminou. Cerca de uma hora depois, ela torceu a faca nas costas dele, compartilhando uma foto sua sorrindo de biquíni com uma legenda sarcástica: “Humor quando você ouvir que seu ex-saco foi preso. #Karma.”

Como relatamos pela primeira vez… Rucker foi preso por simples posse/troca casual de substância controlada e violação da lei estadual de registro de veículos.

Ele foi libertado da prisão depois de pagar uma fiança de US$ 10.500. A polícia não divulgou detalhes do caso. Seu advogado, Mark Puryeardisse ao TMZ… Rucker está cooperando totalmente com a investigação.

Quanto a Rucker e Quigley, o relacionamento deles terminou no banheiro.

Você deve se lembrar, Quigley sobreviveu a um overdose acidental depois de supostamente usar cocaína misturada com fentanil em setembro de 2021. Três outros comediantes com ela também tiveram uma overdose, mas morreram.

Na época, Rucker – vocalista do Hootie & the Blowfish – divulgou um comunicado ao TMZ, dizendo que não namorava Quigley há algum tempo, depois que eles se conheceram no ano anterior.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Mais tarde, Quigley postou duas mensagens no X, dizendo a Rucker para não comentar publicamente sobre seu bem-estar e envergonhando-o por não ter entrado em contato para saber como ela estava.