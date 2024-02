A falecida estrela da WWE Ashley Massaro acusou Vince McMahon de ‘assédio’ em revelações recém-obtidas

Vice-Notícias obteve um anteriormente declaração inédita feita pelo falecido lutador Ashley Massaroquem morreu por aparente suicídio em 2019no qual ele acusou o fundador da WWE e executivo Vince McMahon de ‘predação sexual’ em artistas femininas e ‘arruinando sua reputação’ depois que ela rejeitou avanços feito por McMahon.

Os advogados dela obtiveram a declaração enquanto elaboravam uma declaração juramentada, de acordo com a Vice News. Foi publicado em breve após a morte de Massarono qual ela também afirmou que foi ‘estuprada em uma base militar dos EUA’ em Kuwait durante a turnê com a WWE, acusando a administração da empresa de encobrir o incidente.

Massaro detalhou os ‘avanços’ de McMahon sobre ela

Nessas declarações, Massaro disse que ‘se sentiu extremamente desconfortável’ com as tentativas de McMahon de dar em cima dela, dizendo que ‘ele insistiu fortemente para que ela fosse sozinha para seu quarto de hotel tarde da noite’, ligando sem parar para seu celular.

Massaro também afirma que ‘ela viu McMahon’ beijando lutadoras no vestiário e a assediou sexualmente.’ Ela acusou o fundador da WWE de “dar-lhe roteiros humilhantes” para suas lutas depois de supostamente rejeitar seus avanços, com a intenção de “destruir sua carreira e reputação”.

Ashley Massaro apareceu pela primeira vez na WWE em 2005, após vencer o WWE Diva Search. Ela deixou a empresa em 2008. Em 2016, ela entrou em uma ação coletiva contra a gigante do wrestling, “alegando que a empresa ocultou riscos de lesões que lhes causaram danos neurológicos”.

Durante o processo, Massaro expôs que ela teria sido estuprada no Kuwait durante uma WWE em uma base militar americana. Ela foi encontrada morta em seu apartamento em Nova York. A princípio, a causa de sua morte não foi divulgada ao público, mas um artigo do USA Today de 2021 revelou que ela morreu por suicídio.