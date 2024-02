A família da estrela do cinema mudo Clara Bow emociona-se com a faixa de tributo a Taylor Swift

Bisneta de Clara Brittany Grace Bell disse ao TMZ … sua família espera que a atenção do ídolo pop possa destacar os muitos elogios e talentos de Clara – em vez do escrutínio da mídia e das fofocas a que ela foi submetida durante sua carreira.

Disseram-nos que a equipe de TS nunca entrou em contato com sua família por causa da música… mas Brittany diz que adoraria se conectar com eles para descobrir exatamente o que motivou o nome da faixa e saber mais sobre a história de fundo. Ela está absolutamente maravilhada com isso… ela gostaria de se conectar.

Brittany também aborda as especulações dos fãs de que Taylor pode ter lançado um grande ovo de Páscoa do tributo musical com ela visual recente do Grammy.