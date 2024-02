A fotógrafa Annie Leibovitz vende condomínio em Nova York por mais de US$ 10 milhões

Fotógrafo famoso Annie Leibovitz se desfez de seu luxuoso condomínio em Nova York… e conseguiu uma quantia enorme para a venda – no valor de 7 dígitos.

Fontes com conhecimento da transação dizem ao TMZ… AL conseguiu vender esta linda casa dela por US$ 10,6 milhões, fechando o negócio na última quinta-feira com o novo comprador.

O preço do apartamento de 4 quartos e 3 banheiros no Upper West Side de Manhattan é totalmente justificado, dadas as vistas deslumbrantes e perfeitas do Central Park, mas, é claro, Annie tem um olhar atento para capturar a beleza, então não é surpresa que o grandes interiores são igualmente impressionantes.

O condomínio está distribuído em dois níveis de área de estar e inclui lavabo e home office… todos com tetos altos, pisos de madeira embutidos e molduras.

A grande sala de jantar formal, completa com janelas panorâmicas gigantes emoldurando as vistas do Central Park Oeste para Sul, é um dos seus principais pontos de venda… abrindo perfeitamente a partir da sala de estar de 32 por 20 pés através de portas francesas, tornando-a perfeita local para entretenimento.

Há uma cozinha recém-renovada, equipada com eletrodomésticos de primeira linha, espaçosos armários personalizados e uma despensa adjacente… provando que nenhuma despesa foi poupada.

As comodidades de serviço completo oferecidas pelo edifício acrescentam uma camada extra de opulência ao condomínio… tendo os novos proprietários acesso ao lobby com concierge, serviço de porteiro, espaço de armazenamento privado e gerador de reserva de emergência.

Escusado será dizer que… o condomínio é definitivamente o cenário perfeito para os momentos mais bonitos da vida – tanto atrás das lentes quanto na vida cotidiana. Annie sabia disso, e agora algum bastardo sortudo também saberá ao se mudar para este lugar.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ